Sakarya'da DEAŞ Operasyonu: 5 Gözaltı, 2 Tutuklama

Sakarya'nın üç ilçesinde DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı; 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 21:45
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 21:45
Sakarya'da DEAŞ Operasyonu: 5 Gözaltı, 2 Tutuklama

Sakarya'da DEAŞ Operasyonu: 5 Gözaltı, 2 Tutuklama

Operasyon Detayları

Sakarya'nın Adapazarı, Serdivan ve Karasu ilçelerinde emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütün propagandasını yaptıkları ve finans sağladıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 206 adet üzerinde sözde DEAŞ bayrağı logosu bulunan magnet, 575 adet üzerinde "Tağutu reddetmeden Müslüman olamayacağını biliyor musun" ibareli magnet, 1 adet üzerinde sözde DEAŞ bayrağı logosu bulunan sticker ve çok sayıda dijital materyal yer aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın 3 ilçesinde 'DEAŞ' operasyonu: 2 tutuklama

Sakarya'nın 3 ilçesinde 'DEAŞ' operasyonu: 2 tutuklama

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat'ta Arızalanan Audi İtilirken Motoru Yandı
2
Kocaeli Gebze'de Atık Naylon Deposunda Yangın Söndürüldü
3
Avcılar'da Havadan Denetim: 27 Sürücüye Toplam 122.125 TL Ceza
4
Alaşehir’de 23 bin 750 kaçak makaron ele geçirildi
5
Sakarya'da DEAŞ Operasyonu: 5 Gözaltı, 2 Tutuklama
6
Sivas'ta Kar Kütleleri Sundurmaları Çöktürdü — Başkan Dr. Adem Uzun İnceledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları