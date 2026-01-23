Sakarya'da DEAŞ Operasyonu: 5 Gözaltı, 2 Tutuklama

Operasyon Detayları

Sakarya'nın Adapazarı, Serdivan ve Karasu ilçelerinde emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgütün propagandasını yaptıkları ve finans sağladıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 206 adet üzerinde sözde DEAŞ bayrağı logosu bulunan magnet, 575 adet üzerinde "Tağutu reddetmeden Müslüman olamayacağını biliyor musun" ibareli magnet, 1 adet üzerinde sözde DEAŞ bayrağı logosu bulunan sticker ve çok sayıda dijital materyal yer aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

