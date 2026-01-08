İstanbul'da Şiddetli Lodos: Eminönü'nde Seyyar Satıcıların Tezgahları Devrildi

Şiddetli rüzgâr ve yağış hayatı olumsuz etkiledi

Marmara Denizinde etkili olan şiddetli lodos, İstanbul'da yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına, kent genelinde çatıları uçurdu, ağaçları devirdi ve teknelere zarar verdi.

Fatih Eminönü'nde yaşanan yoğun yağış ve fırtına, özellikle seyyar satıcılar'ı hedef aldı. Rüzgârın şiddetiyle birçok tezgah devrildi, satıcılar tezgahları tutmakta zorlandı.

Olay anına ait görüntülerde, çalışanların tezgahları korumaya çalıştığı ve fırtınanın yarattığı zorlu koşulların kaydedildiği görüldü. Yetkililerin ve ekiplerin bölgedeki olumsuzluklara müdahalesi sürüyor.

İstanbul’da fırtına seyyar satıcıların tezgahını devirdi