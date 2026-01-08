İstanbul'da Şiddetli Lodos: Eminönü'nde Seyyar Satıcıların Tezgahları Devrildi

Marmara Denizi'nde etkili şiddetli lodos, Fatih Eminönü'de fırtınaya dönüşerek seyyar satıcıların tezgahlarını devirdi; çalışanların çabası kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 22:23
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 22:23
Şiddetli rüzgâr ve yağış hayatı olumsuz etkiledi

Marmara Denizinde etkili olan şiddetli lodos, İstanbul'da yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına, kent genelinde çatıları uçurdu, ağaçları devirdi ve teknelere zarar verdi.

Fatih Eminönü'nde yaşanan yoğun yağış ve fırtına, özellikle seyyar satıcılar'ı hedef aldı. Rüzgârın şiddetiyle birçok tezgah devrildi, satıcılar tezgahları tutmakta zorlandı.

Olay anına ait görüntülerde, çalışanların tezgahları korumaya çalıştığı ve fırtınanın yarattığı zorlu koşulların kaydedildiği görüldü. Yetkililerin ve ekiplerin bölgedeki olumsuzluklara müdahalesi sürüyor.

İstanbul’da fırtına seyyar satıcıların tezgahını devirdi

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

