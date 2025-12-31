İstanbul'da uyuşturucu soruşturmasında 7 şüphelinin malvarlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, haklarında yakalama kararı bulunan ve yurtdışında olduğu tespit edilen 7 şüphelinin malvarlığına el konulmasına karar verildi.

Soruşturmanın kapsamı

Soruşturma, ünlü isimlere yönelik yürütülen ’uyuşturucu’ operasyonu çerçevesinde sürüyor. Haklarında ’uyuşturucu madde imal ve ticaret’, ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma’, ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ ve ’fuhuşa teşvik ve aracılık etme’ suçlarından yakalama kararı bulunan şüpheliler hakkında işlem yürütülüyor.

El konulan kişiler

Yurtdışında olduğu tespit edilen şüpheliler: Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Ayşegül Şeynova, Gökmen Kadir Şeynova, Mert Vidinli ve Ezgi Fındık. Bu kişilerin ’suçtan kaynaklan mal varlığı değerlerini aklama’ suçundan malvarlıklarına el konulmasına karar verildi.

