İstanbul Havalimanı'nda Taksi Sürücüsüne Saldırı: Araç Çamura Saplandı

İstanbul Havalimanı'ndan binen yolcuların, iddiaya göre taksiyi çamura sokup şoförü darp ederek ücret ödemeden kaçtığı, polis ve taksicilerin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:04
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:35
İstanbul Havalimanı'nda Taksi Sürücüsüne Saldırı: Araç Çamura Saplandı

İstanbul Havalimanı'nda Taksi Sürücüsüne Saldırı: Araç Çamura Saplandı

İstanbul Havalimanı’ndan yolcu alan bir taksi şoförünün, iddiaya göre yolcular tarafından darp edilip aracı çamura sokulduğu, yolcuların ücret ödemeden kaçtığı öğrenildi.

Olayın Detayları

İddiaya göre taksi şoförü, yolcuların Hacımaşlı Mahallesindeki toplu konut şantiyesine gitme talebi üzerine belirtilen adrese doğru yola çıktı. Hacımaşlı Mahallesi girişinde yolcuların şantiye içindeki çamurlu yola girilmesini istemesi üzerine sürücüyle yolcular arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından, iddialara göre yolcular sürücüyü darp edip aracı zorla çamurlu yola sürdü. Çamurda ilerleyen taksi kısa sürede saplandı ve araç tamamen çamur içinde kaldı.

Panikle karşılaşan şoförün panik butonuna basması üzerine bölgedeki polis ekipleri ve çok sayıda taksici olay yerine yönlendirildi. Olay yerine gelen meslektaşları aracın çamura saplandığını gördü.

Güvenlik ve Soruşturma

İddiaya göre yolcular, taksi ücretini ödemeden şoförü darp ederek bölgeden ayrıldı. Polis ekipleri ihbar üzerine olay yerinde inceleme yaptı ve şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer şüphelilerin tespit edilerek adli sürecin başlatılacağını belirtti.

ARACIN ÇAMURLA KAPLANAN BÖLÜMLERİ

ARACIN ÇAMURLA KAPLANAN BÖLÜMLERİ

ARACIN ÇAMURLA KAPLANAN BÖLÜMLERİ

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ayvacık'ta Sağanak ve Fırtına: Tarım Arazileri Sular Altında
2
Çerkezköy'de Koçak Farma'da Kimyasal Reaksiyon Sonrası Patlama: 4 Yaralı
3
Bilecik'te ruhsatsız av tüfeği kazası: Sezayi K. yaralandı
4
Bolu'da Huzur Denetimleri: 139 Şüpheli, 7 Tutuklama
5
Gazipaşa'da 3 Katlı Binanın 2. Katında Yangın: Komşular Dumandan Etkilendi
6
Ankara'da Silahlı Saldırı: Saldırgan ve Kayınvalide Öldü, Eski Eş Ağır Yaralı
7
Eskişehir'de Takla Atan Otomobil: 3 Kişi Yaralanmadan Kurtuldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları