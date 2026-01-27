İstanbul Havalimanı'nda Taksi Sürücüsüne Saldırı: Araç Çamura Saplandı

İstanbul Havalimanı’ndan yolcu alan bir taksi şoförünün, iddiaya göre yolcular tarafından darp edilip aracı çamura sokulduğu, yolcuların ücret ödemeden kaçtığı öğrenildi.

Olayın Detayları

İddiaya göre taksi şoförü, yolcuların Hacımaşlı Mahallesindeki toplu konut şantiyesine gitme talebi üzerine belirtilen adrese doğru yola çıktı. Hacımaşlı Mahallesi girişinde yolcuların şantiye içindeki çamurlu yola girilmesini istemesi üzerine sürücüyle yolcular arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından, iddialara göre yolcular sürücüyü darp edip aracı zorla çamurlu yola sürdü. Çamurda ilerleyen taksi kısa sürede saplandı ve araç tamamen çamur içinde kaldı.

Panikle karşılaşan şoförün panik butonuna basması üzerine bölgedeki polis ekipleri ve çok sayıda taksici olay yerine yönlendirildi. Olay yerine gelen meslektaşları aracın çamura saplandığını gördü.

Güvenlik ve Soruşturma

İddiaya göre yolcular, taksi ücretini ödemeden şoförü darp ederek bölgeden ayrıldı. Polis ekipleri ihbar üzerine olay yerinde inceleme yaptı ve şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer şüphelilerin tespit edilerek adli sürecin başlatılacağını belirtti.

ARACIN ÇAMURLA KAPLANAN BÖLÜMLERİ