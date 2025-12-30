DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,58 -0,05%
ALTIN
6.059,56 -1,42%
BITCOIN
3.775.637,25 -0,96%

İstanbul Havalimanı yolunda ters yönde giden ticari araç kamerada

Hasdal-Kemerburgaz yolunda bir ticari araç, İstanbul Havalimanı istikametine kilometrelerce ters yönden ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürdü.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:52
İstanbul Havalimanı yolunda ters yönde giden ticari araç kamerada

İstanbul Havalimanı yolunda ters yönde giden ticari araç kamerada

Hasdal-Kemerburgaz yolu üzerindeki görüntüler, İstanbul Havalimanı istikametine doğru kilometrelerce ters yönden ilerleyen bir ticari aracın tehlikeli sürüşünü ortaya koydu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayın meydana geldiği yer ve zaman

Olay, sabah saatlerinde Çatalca - Arnavutköy arasında bulunan Hasdal Yolunda, İstanbul Havalimanı istikametine giderken kaydedildi. Görüntülere göre araç, Çatalca ilçesinden itibaren ters yöne girmişti.

Görüntüler ve sürücülerin tepkisi

Videoyu çekenler şaşkınlığını gizleyemezken, birçok sürücü selektör ve korna çalarak tepki gösterdi. Ancak ticari araç sürücüsü, uyarılara aldırış etmeyerek hızla yoluna devam etti. Görüntülerde, ters yönden gelen aracın karşıdan gelen araçlarla burun buruna geldiği ve kazaya ramak kaldığı anlar net biçimde görülüyor.

İstanbul Havalimanı yönündeki bu tehlikeli sürüş, bölgede trafikte risk ve paniğe yol açtı.

İSTANBUL HAVALİMANI YOLUNDA BİR SÜRÜCÜ KİLOMETRELERCE TERS YÖNDEN İLERLEYEREK TRAFİĞİ TEHLİKEYE...

İSTANBUL HAVALİMANI YOLUNDA BİR SÜRÜCÜ KİLOMETRELERCE TERS YÖNDEN İLERLEYEREK TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜ.

İSTANBUL HAVALİMANI YOLUNDA BİR SÜRÜCÜ KİLOMETRELERCE TERS YÖNDEN İLERLEYEREK TRAFİĞİ TEHLİKEYE...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da Otobüs Şoförü Otelde Ölü Bulundu
2
Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocaklarına Darbe: 228 Ocak Kapatıldı
3
Bahçelievler’de Trafik Saatinde Drift Dehşeti: 61 BH 200 Kamerada
4
Gaziantep'te servis ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
5
Mekke'de ring otobüsünün çarptığı Türk umreci Abidin Dağköy Sakarya'da defnedildi
6
Adana'da nefes kesen deprem tatbikatı: Uçurumda askıda kalan araçtan kurtarma
7
Akşehir’de Kaçak Göçmen Operasyonu: 12 Yakalandı, 3 Şüpheli Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları