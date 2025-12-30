İstanbul Havalimanı yolunda ters yönde giden ticari araç kamerada

Hasdal-Kemerburgaz yolu üzerindeki görüntüler, İstanbul Havalimanı istikametine doğru kilometrelerce ters yönden ilerleyen bir ticari aracın tehlikeli sürüşünü ortaya koydu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayın meydana geldiği yer ve zaman

Olay, sabah saatlerinde Çatalca - Arnavutköy arasında bulunan Hasdal Yolunda, İstanbul Havalimanı istikametine giderken kaydedildi. Görüntülere göre araç, Çatalca ilçesinden itibaren ters yöne girmişti.

Görüntüler ve sürücülerin tepkisi

Videoyu çekenler şaşkınlığını gizleyemezken, birçok sürücü selektör ve korna çalarak tepki gösterdi. Ancak ticari araç sürücüsü, uyarılara aldırış etmeyerek hızla yoluna devam etti. Görüntülerde, ters yönden gelen aracın karşıdan gelen araçlarla burun buruna geldiği ve kazaya ramak kaldığı anlar net biçimde görülüyor.

İstanbul Havalimanı yönündeki bu tehlikeli sürüş, bölgede trafikte risk ve paniğe yol açtı.

