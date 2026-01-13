İstanbul Merkezli Çete Soruşturmasında 97 Gözaltı: 58 Tutuklandı

İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı çete soruşturmasında, eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 58'i tutuklandı. Soruşturmayı koordine eden birim, yakalanan zanlıların örgütsel bağlantılarını ve suç faaliyetlerini soruşturuyor.

Operasyonun kapsamı

Soruşturma, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürüldü. Geçtiğimiz günlerde başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenerek toplam 97 şüpheli yakalandı.

Yargılama ve kararlar

Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 58'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca 17 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılırken, geri kalan 22 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Suç ağı ve çocukların kullanılması

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre suç örgütü, ağırlıklı olarak 18’den küçük çocukları hücre evlerinde barındırdı. Bu kişiler, çalıntı otomobil veya motosikletle kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit etme gibi eylemlerde kullanıldı. Örgütün ayrıca sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle gençleri üye kazanmaya çalıştığı ve örgüt propagandası yaptığı iddia ediliyor.

İstanbul merkezli soruşturma ve operasyonların detaylarıyla ilgili süreç devam ediyor; sorgulamalar ve adli işlemler sürmekte.

Çete soruşturmasında yakalanan 97 şüpheliden 58’i tutuklandı