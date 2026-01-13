İstanbul Merkezli Çete Soruşturmasında 97 Gözaltı: 58 Tutuklandı

İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 97 şüpheliden 58'i Bakırköy Adliyesi'nde tutuklandı; 17 adli kontrol, 22 tutuksuz serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:10
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:10
İstanbul Merkezli Çete Soruşturmasında 97 Gözaltı: 58 Tutuklandı

İstanbul Merkezli Çete Soruşturmasında 97 Gözaltı: 58 Tutuklandı

İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı çete soruşturmasında, eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 58'i tutuklandı. Soruşturmayı koordine eden birim, yakalanan zanlıların örgütsel bağlantılarını ve suç faaliyetlerini soruşturuyor.

Operasyonun kapsamı

Soruşturma, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürüldü. Geçtiğimiz günlerde başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenerek toplam 97 şüpheli yakalandı.

Yargılama ve kararlar

Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 58'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca 17 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılırken, geri kalan 22 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Suç ağı ve çocukların kullanılması

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre suç örgütü, ağırlıklı olarak 18’den küçük çocukları hücre evlerinde barındırdı. Bu kişiler, çalıntı otomobil veya motosikletle kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit etme gibi eylemlerde kullanıldı. Örgütün ayrıca sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle gençleri üye kazanmaya çalıştığı ve örgüt propagandası yaptığı iddia ediliyor.

İstanbul merkezli soruşturma ve operasyonların detaylarıyla ilgili süreç devam ediyor; sorgulamalar ve adli işlemler sürmekte.

Çete soruşturmasında yakalanan 97 şüpheliden 58’i tutuklandı

Çete soruşturmasında yakalanan 97 şüpheliden 58’i tutuklandı

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Didim'de 1 kilo 845 gram sıvı uyuşturucu ele geçirildi
2
Tavşanlı'da Ev Yangını: Maddi Hasar, Can Kaybı Yok
3
Afyonkarahisar'da Polis 11 bin 982 Uyuşturucu Hap Ele Geçirdi
4
Anadolu Adliyesi'nde Hakim Silahla Yaralandı
5
Antalya'da Zabıta Kaybolan Cüzdanı Bulup 75 Yaşındaki Fatma Teyzeye Evinde Teslim Etti
6
İnegöl'de çatı yangını: 1 yaralı
7
Diyarbakır'da Boşaltılan Ali Emiri Ortaokulunda Yangın

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları