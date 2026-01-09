İstanbul Merkezli Eşzamanlı Operasyon: 21 İlde 96 Şüpheli Yakalandı

Bakan Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli ve 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 96 şüpheli yakalandığını bildirdi. Operasyon, elebaşılığını yurt dışında cezaevinde bulunan şahsın yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik bu sabah gerçekleştirildi.

'Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği yağma, kasten yaralama gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik' dedi.

Detaylar: Bakan Yerlikaya, 'İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ’da bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin tespit edildiğini' aktardı.

Tespitler:

• Genellikle yaşı küçük şahısları örgütün hücre evlerine yerleştirdikleri belirlendi.

• Bu şahısları çalıntı araç veya motosikletle kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerinde kullandıkları tespit edildi.

• Sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıkları ve örgütün propagandasını yaptıkları saptandı.

'Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İstanbul Emniyet Müdürümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.'

