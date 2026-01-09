Bursa Nilüfer'de İnşaatta Patlama Kontrolden Çıktı

Nilüfer Kurtuluş Mahallesi'nde inşaatta meydana gelen patlama paniğe yol açtı; araç ve konutlar zarar gördü, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 18:12
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 18:12
Ulus Caddesi'ndeki patlama mahallede korku ve hasara neden oldu

Bursanın Nilüfer ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşaatta bugün meydana gelen patlama, mahallede geniş çaplı paniğe yol açtı. Olayda bazı araçların ve evlerin hasar aldığı iddia edildi. Bölgeye bomba imha ekibi sevk edildi, ancak patlamanın inşaattaki tedbirsiz patlamadan kaynaklandığı belirlendi.

Patlama esnasında çevredeki konutlarda şiddetli bir sarsıntı hissedildi; vatandaşlar deprem olduğunu zannederek büyük korku yaşadı. Patlamanın etkisiyle kopan kaya parçalarının bölgedeki araçlara kadar savrulduğu, bazı parçaların üst katlardaki balkonlara ve camlara çarptığı öğrenildi.

Mahalle sakinleri, ilgili inşaat nedeniyle yaklaşık 1 ay önce Ulus Caddesi'nde yol çökmesi ve kayma meydana geldiğini belirtti. Yaşanan bu durum sonrası cadde trafiğe kapatılırken toplu taşıma araçları alternatif güzergâhlara yönlendirildi. Buna rağmen inşaata ait araçlar ve beton mikserlerinin kapalı olan yolu kullanmaya devam ettiği, bu durumun yolun daha da çökmesine neden olduğu iddia edildi.

Konuttaki risklere dikkat çeken vatandaşlar yetkililerden acil önlem talep etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

