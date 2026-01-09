Kuşadası'nda iskele faciası: 1 işçi öldü, firma sahibi tutuklandı

Fırtına sırasında iskeleden düşen 3 işçiden biri yaşamını yitirdi, 2 işçi yaralandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, dün akşam saatlerinde Kadınlar Denizi mevkiinde Le Blue Hotel’in önündeki iskele çalışmasında yaşanan kazada, fırtınanın etkisiyle dalgalara kapılan üç işçiden biri hayatını kaybetti, iki işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olumsuz hava koşullarına rağmen sürdürülen iskele çalışması sırasında dalgaların şiddetiyle üç işçi denize düştü. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalışmalarıyla denizden çıkarılan Abdullah K. (26) ve Muharrem D. (22), sağlık ekiplerine teslim edildi. Denize düşen İsmail Dağ (30)'ın cansız bedeni ise olay yerinden yaklaşık 100 metre ileride bulundu. Yaralı işçiler hastaneye kaldırılırken, Abdullah K. için hayati tehlike olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili iddialara göre işçiler, çalışma öncesinde fırtına olduğunu belirterek çalışmak istemediklerini iletti; ancak çalışmaların sürdürülmesinin istendiği öne sürüldü.

Olayın ardından Le Blue Otel sorumlusu Z.A. ile iskelede bakım ve yıkım işini yapan Özkan İnşaat’ın sahibi Y.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Z.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden İsmail Dağ'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

