Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, Bonzai ve Silah Ele Geçti
Operasyon Detayları
Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Y.C. (42) ve Y.B. (35) hakkında işlem başlatıldı.
Şahısların araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 20 gram sentetik bonzai, 1 gram metafetamin, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan bong, 2 adet aseton kutusu, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişi ile ilgili adli işlem başlatıldı.
