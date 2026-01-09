Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, Bonzai ve Silah Ele Geçti

Sapanca'da düzenlenen operasyonda Y.C. ve Y.B. gözaltına alındı; sentetik bonzai, metafetamin ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 19:42
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 19:42
Operasyon Detayları

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Y.C. (42) ve Y.B. (35) hakkında işlem başlatıldı.

Şahısların araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 20 gram sentetik bonzai, 1 gram metafetamin, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan bong, 2 adet aseton kutusu, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

