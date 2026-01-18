Serik'te Eski Başkan Yardımcısına Müebbet: Hasan Ali Tuncer Cinayeti

Antalya Serik'te 19 Ağustos 2024'te düğünde eski meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i öldüren eski başkan yardımcısı Ziya Yıldırım ömür boyu hapse çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 17:36
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 17:53
Olayın ayrıntıları

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir düğünde, eski ilçe belediye meclis üyesi Hasan Ali Tuncer (42)'i tabancayla vurup öldüren eski Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım (65), mahkeme kararıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

19 Ağustos 2024 tarihinde yaşanan olayda, önceki dönem Serik Belediye Meclis Üyesi Hasan Ali Tuncer (40) ile aynı dönem Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım arasında, daha önce sosyal medyada başlayan tartışma karşılaştıkları düğünde kanlı bitti. Tartışma sonrası Yıldırım, yanında bulunan tabancayla Tuncer'e ateş etti. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Hasan Ali Tuncer yaralandı. Yaralı Tuncer, yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü; burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Ziya Yıldırım, bir süre sonra polise teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dava süreci ve iddianame

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede şüphelinin 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması talep edildi. Davanın karar duruşmasında sanık Ziya Yıldırım ile yakınları, ölen Hasan Ali Tuncer'in yakınları ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında, sanık ile maktulün geçmişte öğretmen-öğrenci ilişkisi bulunduğu, aynı siyasi partiden belediye meclis üyeliği yaptıkları, Yükseköğrenim Bilim Vakfı'nın WhatsApp grubuna ilişkin tartışmaların devam ettiği, Kurban Bayramı sırasında grup mesajının silinmesi ve sonrasında hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle husumet oluştuğu; olay günü maktulün bu konuyu konuşmak üzere sanıkla görüşmek istediği, maktulün düğün salonuna gelmesiyle aralarında tartışma çıktığı, sanığın ruhsatlı tabancasıyla maktule ateş ettiği, maktulün kaçmaya çalışırken arkasından da ateş ederek öldürdüğünün anlaşıldığı ifade edildi. Savcı, sanığın 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.

Ailenin ve tanıkların ifadeleri

Maktulün babası Fatih Tuncer, duruşmada gözyaşları içinde, oğlunun hiçbir suçu olmadığı halde katledildiğini, sanığın defalarca ateş ettiğini ve doktor müdahalesi sırasında oğlunun ölmesini izlediğini belirtti. Fatih Tuncer, olay sonrası eczanesini devrettiğini ve hayatının anlamını yitirdiğini söyledi. Fatih Tuncer, sanığın kendisini eğitimci olarak tanıttığına dikkat çekerek, 'Ben öğrencisini öldüren öğretmeni ilk defa görüyorum. Umarım bu son olsun. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum' dedi.

Maktulün eşi Yıldız Tuncer ise, şu an 7 yaşında olan kızlarının olay sonrası ağır travma yaşadığını ve tek başına kalamayıp dışarıda insanların katil olduğunu düşündüğünü anlattı.

Sanığın savunması ve mahkeme kararı

Sanık Ziya Yıldırım savunmasında, olay gecesi düğün yerinde bulunduğunu, maktulün önce evine gelip kendisini sorduğunu, ardından düğüne geldiğini; maktulün kendisine küfür ettiğini, kendisini tehdit ettiğini, kendisine vurduğunu ve sırtüstü düştüğünü, sonra 'can havliyle 1 el ateş ettiğini', hedef gözetmediğini, öldürme kastı olmadığını belirtti. Sanık, maktulün düğüne geleceğini bilseydi gitmeyeceğini söyledi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama ve deliller doğrultusunda sanık Ziya Yıldırım'a ömür boyu hapis cezası verdi.

