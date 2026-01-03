İstanbul ve Yalova'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: Tırda Zulalanmış 19 Kilo 400 Gram Kokain Ele Geçirildi

İstanbul ve Yalova'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Arnavutköy ve Yalova'da tıra zulalanmış kokain suçüstü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Operasyon kapsamında İstanbul Arnavutköy ve Yalova'da bir iş yeri, bir ikamet ile iki araca eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan müdahalede tırın dingil bölümüne zulalanmış uyuşturucu maddelerin, belirlenen noktada üç şüpheli tarafından çıkarılmaya çalışıldığı sırada suçüstü yapıldı.

Operasyonda toplamda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 19 kilo 400 gram kokain, 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 13 adet fişek ve 52 bin 235 lira nakit para yer alıyor.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

