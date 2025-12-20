DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.774.475,29 -0,19%

İstiklal Caddesi'nde Merdivendeki Telefonu Çalan Şüpheli Yakalandı

Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde merdivene bırakılan telefonu çalan şüpheli H.Ç., güvenlik kamerası incelemesiyle yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 13:21
İstiklal Caddesi'nde Merdivendeki Telefonu Çalan Şüpheli Yakalandı

İstiklal Caddesi'nde Merdivendeki Telefonu Çalan Şüpheli Yakalandı

Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi üzerinde bir işletmenin merdivenlerinde unutulan telefonu çalan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın Detayları

Olay, önceki gün gece saatlerinde İstiklal Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde faaliyet gösteren bir işletmenin merdivenlerine bırakılan telefonun kaybolduğu yönündeki ihbar üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında bölgedeki güvenlik kameraları titizlikle incelendi. Kayıtlarda, telefonu alıp bölgeden uzaklaşan şüphelinin H.Ç. olduğu tespit edildi.

Gözaltı ve Hukuki Süreç

Yakalanan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Yapılan yargılamada zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTİKLAL CADDESİ’NDE MERDİVENDEKİ TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

İSTİKLAL CADDESİ’NDE MERDİVENDEKİ TELEFONU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Korkutan Yangın
2
İzmir'de 24 saatte 99 göçmen yakalandı, 3 kaçakçı gözaltında
3
Bolu İtfaiyesi 2025'te bin 543 olaya müdahale etti
4
Antalya Manavgat'ta Market Cinayeti: İş Yeri Sahibi 2 Kişiyi Öldürdü
5
İzmit'te 71 Sentetik Ecza Hap ve 120,14 Gram Narkotik Ele Geçirildi
6
Manyas’ta İHA Düştü: Jandarma İnceleme İçin Ankara’ya Gönderildi
7
Konya'da makas atan otomobil ağaca çarpıp takla attı: 1 ölü

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025