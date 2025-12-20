İstiklal Caddesi'nde Merdivendeki Telefonu Çalan Şüpheli Yakalandı

Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi üzerinde bir işletmenin merdivenlerinde unutulan telefonu çalan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın Detayları

Olay, önceki gün gece saatlerinde İstiklal Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde faaliyet gösteren bir işletmenin merdivenlerine bırakılan telefonun kaybolduğu yönündeki ihbar üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında bölgedeki güvenlik kameraları titizlikle incelendi. Kayıtlarda, telefonu alıp bölgeden uzaklaşan şüphelinin H.Ç. olduğu tespit edildi.

Gözaltı ve Hukuki Süreç

Yakalanan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Yapılan yargılamada zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

