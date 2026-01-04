DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.926.481,62 -1,03%

İzmir Bayraklı'da Plakasız Motosiklet Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bayraklı Emek Mahallesi'nde ESHOT otobüsünü sollamaya çalışırken devrilen motosikletin sürücüsü Cihan Ali Sönmez kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 15:04
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 15:04
İzmir Bayraklı'da Plakasız Motosiklet Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir Bayraklı'da Plakasız Motosiklet Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen kazada, sollama girişiminde bulunan bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Ayrıntıları

Kaza, Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Cihan Ali Sönmez (34) idaresindeki plakasız motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan B.A. (31) yönetimindeki ESHOT otobüsünü sollamaya çalıştı. Sollama sırasında motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza sonucu savrularak kaldırıma düşen sürücü Sönmez ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Sönmez yaşamını yitirdi.

Olay Sonrası İşlemler

Kazaya karışan otobüs sürücüsü B.A. (31) ile olay anında karşı yönden gelen motosikletin sürücüsü H.K. (37), işlemlerinin yapılması için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma polis ekipleri tarafından sürdürülüyor.

CİHAN ALİ SÖNMEZ (34)

CİHAN ALİ SÖNMEZ (34)

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da 625 Kapanan Yoldan 469'u Açıldı
2
Tekirdağ-Muratlı yolunda kaza: Gülizar Kelle hayatını kaybetti
3
İzmir Bayraklı'da Plakasız Motosiklet Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Muratlı'da motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı
5
Malatya'da Otobüs Denetimleri Sıkılaştırıldı: Kış Lastiği, Takograf ve Emniyet Kemeri Kontrolleri
6
Ankara Güdül'de Gizemli Cisim: 8 Kasım 2025'te İki Arkadaşın UFO Kaydı
7
Elif Kumal'ın Son Görüntüsü: Erdek Kapıdağ'da Kameraya Yansıdı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları