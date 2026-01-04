İzmir Bayraklı'da Plakasız Motosiklet Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen kazada, sollama girişiminde bulunan bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Ayrıntıları

Kaza, Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Cihan Ali Sönmez (34) idaresindeki plakasız motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan B.A. (31) yönetimindeki ESHOT otobüsünü sollamaya çalıştı. Sollama sırasında motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza sonucu savrularak kaldırıma düşen sürücü Sönmez ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Sönmez yaşamını yitirdi.

Olay Sonrası İşlemler

Kazaya karışan otobüs sürücüsü B.A. (31) ile olay anında karşı yönden gelen motosikletin sürücüsü H.K. (37), işlemlerinin yapılması için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma polis ekipleri tarafından sürdürülüyor.

CİHAN ALİ SÖNMEZ (34)