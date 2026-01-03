İzmir Çiğli’de uyuşturucu operasyonu: 17 bin 280 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Çiğli’de düzenlenen baskında bir şüpheli gözaltında

İzmir’in Çiğli ilçesinde, polis ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucu toplam 17 bin 280 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Güzeltepe Mahallesi’nde belirlenen adrese baskın düzenledi.

Baskında, Ş.Y. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan detaylı aramalarda piyasaya sürülmeye hazır toplam 17 bin 280 adet sentetik ecza hapı bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

