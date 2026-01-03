DOLAR
İzmir Çiğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 bin 280 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

İzmir Çiğli’de düzenlenen operasyonda 17 bin 280 sentetik ecza hapı ele geçirildi, şüpheli Ş.Y. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 11:54
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 11:54
İzmir’in Çiğli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çok sayıda sentetik ecza hapı ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Güzeltepe Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Baskında Ş.Y. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan detaylı aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır toplam 17 bin 280 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Yasal Süreç

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

