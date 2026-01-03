İzmir Çiğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 bin 280 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

İzmir’in Çiğli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çok sayıda sentetik ecza hapı ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Güzeltepe Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Baskında Ş.Y. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan detaylı aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır toplam 17 bin 280 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Yasal Süreç

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

İZMİR’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 17 BİN 280 SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ