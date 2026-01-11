İzmir'de 33 Dosyadan Aranan Hükümlü Karabağlar'da Yakalandı

İzmir Karabağlar'da, dolandırıcılıktan 33 dosyadan aranan ve kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan O.Ç. (55), çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 15:49
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 16:03
Bekçilerin çalışması sonucu şüpheli gözaltında

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, hakkında dolandırıcılık suçundan 33 ayrı dosyadan aranan ve kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttükleri denetimler sırasında, durumundan şüphelendikleri O.Ç. (55) isimli şahsı durdurdu.

Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, şahsın belirtilen suçlardan arandığı ve kesinleşmiş cezasının bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan hükümlü, gerekli işlemlerin yapılması için adli mercilere teslim edildi.

