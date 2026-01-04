DOLAR
İzmir'de 41 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Konak'ta Yakalandı

İzmir Konak'ta 2 Ocak denetiminde hakkında 41 yıl 3 ay 24 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü A.B. (32) yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 10:40
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:51
İzmir'de 41 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Konak'ta Yakalandı

İzmir'de 41 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Konak'ta Yakalandı

Konak İlçe Emniyetinden denetim ve operasyon

İzmir'in Konak ilçesinde, hakkında 41 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2 Ocak günü denetim gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda yakalanan A.B. (32) isimli şahsın sorgulamasında; "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplamda 41 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR’İN KONAK İLÇESİNDE, HAKKINDA 41 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ, POLİS...

İZMİR’İN KONAK İLÇESİNDE, HAKKINDA 41 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

