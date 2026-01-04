İzmir'de 41 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Konak'ta Yakalandı

Konak İlçe Emniyetinden denetim ve operasyon

İzmir'in Konak ilçesinde, hakkında 41 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2 Ocak günü denetim gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda yakalanan A.B. (32) isimli şahsın sorgulamasında; "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplamda 41 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

