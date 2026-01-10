İzmir'de Altyapı İhmalinin Bedeli: Kazılan Yollar Yağmurla Çamur ve Çukurlara Döndü

İzmir'de Altyapı Çalışmaları Sonrası Yollar Çamur Deryasına Döndü

İzmir'in birçok ilçesinde yürütülen su, doğal gaz ve internet altyapı çalışmaları kapsamında kazılan yolların sadece kumla kapatılması, bölge sakinlerine yağışlı havalarda ciddi sıkıntılar yaşatıyor. Yapılan çalışmaların üstyapı onarımı gecikince, kazılan alanlar yağmurla birlikte derin çukurlara ve su birikintilerine dönüştü.

Gizli tehlike: Su dolu çukurlar ve çöken zemin

Kazılan yere asfaltlama yapılmayıp yalnızca toprak veya kumla doldurulması, yağmurla birleşince zeminin yumuşamasına ve çökmenin hızlanmasına yol açıyor. Ortaya çıkan çukurlar yağmur suyuyla dolduğunda derinlikleri fark edilemiyor; bu da hem yayalar hem de sürücüler için gizli bir tuzak oluşturuyor. Sürücüler araçların alt takımlarında ciddi hasarlar yaşarken, yayalar da yürümede zorlanıyor.

Vatandaşların tepkisi: 'Vergimizi veriyoruz ama hizmet alamıyoruz'

Hanifi Bulut yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı: 'Her yerde aynı durum var artık. Sürekli yama yapıyorlar, başka hiçbir şey yok; yama yapıp bırakıyorlar. Yollar olsun, mahalleler olsun, her yer çok kötü. Vergimizi de veriyoruz, su parasını da ödüyoruz ama ne yaparsak yapalım bir işe yaramıyor. Sürekli alt takıma gitmek zorunda kalıyoruz; senede en az bir kere alt takıma iniyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi zaten çalışmıyor; Bornova Belediyesi de çalışmıyor. [...] Büyük bir sıkıntı var ama bu iş nasıl olacak, nasıl çözülecek bilmiyorum.'

Sürücüler ve esnaf artan maliyetlerden şikayetçi

Necmettin Fırat durumu, 'Daha yeni lastikleri taktırdım; bakın, dört tane lastik aldım, her biri 15 bin TL. Yolun en tepesinden bu bozukluk yüzünden yolcu alamıyoruz. Git gel 45 dakika sürüyor ve 150 liraya çalışıyoruz. Sürekli tamircileri, lastikçileri mi zengin edelim, yoksa kendi işimizi yapıp evimize ekmek mi götürelim? ' şeklinde özetledi ve altyapı çalışmaları bittikten sonra üstyapının kim tarafından ne zaman yapılacağının belirsizliğine dikkat çekti.

Abdulmenaf Ünlü de tepkisini, 'Belediyeden gerçekten çok şikayetçiyiz. Yollar olsun, yapılan işler olsun, her konuda ciddi bir memnuniyetsizlik var. Kazılan yolları düzgün şekilde yapmıyorlar; genelde oy zamanı gelince kazıyorlar, bir iki tanesini yapıp oy zamanı bitince olduğu gibi bırakıp gidiyorlar. Daha geçen gün yukarıdan gelirken bir çukura girdim, tekerim tamamen yarıldı, jantım yamuldu. Bunların hepsi cebimizden yapılıyor. Biz kendi halinde ticaret yapan insanlarız, bir dünya vergi veriyoruz ama karşılığında hiçbir hizmet alamıyoruz.' sözleriyle dile getirdi.

Toplu ulaşım işletmecileri de vuruyor

Batuhan Yılmaz ise dolmuş şoförleri açısından durumu şöyle özetledi: 'Şu an gerçekten rezillik çekiyoruz. Arabalarımız paramparça olmuş durumda, insanlar yollarda yağmur altında sersefil kalıyor. Oysa en basit çözüm asfalt atılmasıdır; böylece yağmur yağdığında bu sorunlar yaşanmaz. Alt takımlarımız sürekli zarar görüyor, araçlarımız dayanmıyor.'

Talep: Üstyapı onarımının hızlandırılması

Bölgede yaşayanlar, kazılan yerlerin bir an önce asfaltlanarak eski haline getirilmesini ve artan tamir masraflarının yol açtığı mağduriyetin giderilmesini istiyor. Vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili ilçe belediyelerinden altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde üstyapı onarımını hızlandırma çağrısında bulunuyor.

Yetkililerden gelecek açıklama ve atılacak adımlar, bölge halkının günlük hayatını rahatlatacak en acil beklenti olarak öne çıkıyor.

