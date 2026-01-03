İzmir'de Anne Cinayeti: Kan Lekesi Oğlunu Ele Verdi

Olayın detayları

İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir apartmanın kömürlüğünde bıçaklanarak öldürülen 65 yaşındaki Naime Z. olayının faili, yürütülen soruşturmada annesinin oğlu olarak belirlendi.

Olay, 13 Aralık tarihinde Gaziemir’e bağlı Atıfbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaburun’daki yazlıktan dönen Naime Z. (65) ile oğulları Emre Z. (42) ve Alican Z. (36) eve geldi. Bir süre sonra Emre Z. evden ayrıldı. Anne Naime Z., deterjan almak için apartmanın bodrumundaki kömürlüğe indi; uzun süre çıkmayınca aşağı inen Alican Z. annesini kanlar içinde hareketsiz buldu. Sağlık ve polis ekiplerinin incelemesi sonucunda yaşlı kadının çok sayıda bıçak darbesiyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Soruşturma ve deliller

Cinayetin aydınlatılması için Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekipler oluşturuldu. Soruşturma kapsamında çevredeki 30 güvenlik kamerası ile 10 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasına ait toplam 600 saatlik görüntü saniye saniye incelendi. Olay günü apartmana girip çıkanların ifadeleri alındı, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri şüphelilerin dijital materyallerini değerlendirdi.

Kriminal incelemeler sonucu, tutuklanan kardeşlerden Emre Z.'nin kıyafetinden ve otomobilinden Naime Z.'ye ait kan lekesi tespit edildi. Bu bulgular doğrultusunda cinayetin Emre Z. tarafından işlendiği, diğer kardeş Alican Z.'nin olayla bağlantısının bulunmadığı netleşti.

Motive

Yapılan araştırmada, zanlı Emre Z.'nin maddi sıkıntılar nedeniyle annesinden borç para talep ettiği, reddedilince çıkan tartışma sonrasında cinayeti işlediğinin belirlendiği bildirildi.

