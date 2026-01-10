İzmir'de Göçmen Botu Battı: 1 Ölü, 7 Kayıp, 37 Kurtarıldı

İzmir Dikili Bademli açıklarında su alan göçmen botu yarı batık oldu; 1 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi kurtarıldı, 7 kişi aranıyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 15:40
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 15:40
Olayın Detayları

İzmir’in Dikili ilçesi Bademli açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun su alarak yarı batık hale gelmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi kurtarıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bölgeden gelen tehlike ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin hızla sevk edildiğini bildirdi.

Kurtarma ve Arama Çalışmaları

İhbarın ardından bölgeye görevlendirilen TCSG-61 ve TCSG-907 sahil güvenlik botları olay yerine ulaştı. Ekipler, olumsuz hava şartları nedeniyle su alan ve yarı batık halde bulunan lastik bot içindeki düzensiz göçmenleri sağ olarak kurtardı. Yapılan incelemelerde 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine rastlandı.

Kurtarılanlardan alınan ilk bilgilere göre, botta toplam 45 kişinin bulunduğu tespit edildi. Bu bilgi üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen 7 düzensiz göçmen için bölgede geniş çaplı arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.

Arama çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye TCSG-502 Sahil Güvenlik helikopteri de görevlendirildi. Çalışmalar havadan ve denizden yoğun şekilde devam ediyor.

