İzmir'de İnsan Ticareti Operasyonu: 4 Tutuklama, 14 Kadın Kurtarıldı

İzmir'de göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 yabancı uyruklu kadın kurtarılırken, gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Operasyonun kapsamı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti yapan şahıslara yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik takibin ardından ekipler, İzmir genelinde belirlenen 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Mağdurların durumu

Operasyon kapsamında insan ticareti mağduru olduğu belirlenen 14 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mağdur kadınlar, İzmir İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Ele geçirilen para

Adreslerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 1 milyon 34 bin 55 TL, bin 409 dolar ve 450 Euro'ya el konuldu.

Şüpheliler hakkında adli işlem

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 8 şüpheliye 'insan ticareti' suçundan adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

