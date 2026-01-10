İzmir'de İnsan Ticareti Operasyonu: 4 Tutuklama, 14 Kadın Kurtarıldı

İzmir'de eş zamanlı operasyonda 14 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı; 8 gözaltından 4'ü tutuklandı, ele geçirilen para 1 milyon 34 bin 55 TL olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 10:15
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:15
İzmir'de İnsan Ticareti Operasyonu: 4 Tutuklama, 14 Kadın Kurtarıldı

İzmir'de İnsan Ticareti Operasyonu: 4 Tutuklama, 14 Kadın Kurtarıldı

İzmir'de göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 yabancı uyruklu kadın kurtarılırken, gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Operasyonun kapsamı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti yapan şahıslara yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik takibin ardından ekipler, İzmir genelinde belirlenen 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Mağdurların durumu

Operasyon kapsamında insan ticareti mağduru olduğu belirlenen 14 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mağdur kadınlar, İzmir İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Ele geçirilen para

Adreslerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 1 milyon 34 bin 55 TL, bin 409 dolar ve 450 Euro'ya el konuldu.

Şüpheliler hakkında adli işlem

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 8 şüpheliye 'insan ticareti' suçundan adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR’DE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA, 14...

İZMİR’DE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA, 14 YABANCI UYRUKLU KADIN KURTARILIRKEN, GÖZALTINA ALINAN 8 ŞÜPHELİDEN 4’Ü TUTUKLANDI.

İZMİR’DE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA, 14...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 19 yaşındaki genç 4 bin TL alacağı yüzünden öldürüldü
2
İzmir'de Altyapı İhmalinin Bedeli: Kazılan Yollar Yağmurla Çamur ve Çukurlara Döndü
3
Manavgat'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı, Kaza Kamerada
4
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda Kaza: 5 Yaralı
5
İzmir'de İnsan Ticareti Operasyonu: 4 Tutuklama, 14 Kadın Kurtarıldı
6
Mersin'de Yaklaşık 500 Kilogram Bozuk Et Ele Geçirildi
7
Manavgat'ta Kaza Yapıp Kaçan Ehliyetsiz Sürücüye 57 bin 319 TL Ceza

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları