İzmir'de Jandarma 1 ton 625 kilogram Uyuşturucu Ham Maddesi Ele Geçirdi: 5.5 Milyon Hap Üretim İmkanı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de jandarma operasyonunda 1 ton 625 kilogram ham madde ve 6 adet basım makinesinin ele geçirildiğini, 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 08:47
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 08:47
Operasyonun ayrıntıları ve Bakan Yerlikaya'nın açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap ham maddesi ele geçirildiğini açıkladı. Bu miktarın yaklaşık 5.5 milyon adet uyuşturucu hap üretilebileceği değerlendiriliyor.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonda 2 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti ve şu ifadeleri paylaştı:

"Uyuşturucu hapların insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. Jandarmamızın, sokaktaki satıcıdan üretim yapılan imalathaneye uzanan takibi sonucunda yapılan aramalarda; 1 adet uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi. 6 adet uyuşturucu hap basım makinesi, 1 ton 625 kg ham madde ele geçirildi."

Operasyon, sokak satıcılarından üretim tesislerine kadar uzanan zinciri hedefleyen takip ve müdahalelerin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, ele geçirilen malzemenin toplum sağlığı açısından oluşturduğu riske dikkat çekti.

