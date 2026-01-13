Adana'da Okul Önünde Öğretmene Silahlı Saldırı — Kamera Kaydı

Adana'da Şehit Duran Keskin İlkokulu önünde öğretmen Aziz Gülen'e önce yumruk sonra ateş edildi; mermi isabet etmedi, saldırı anları kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:29
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:02
Olayın ayrıntıları ve güvenlik çalışması

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde bulunan Şehit Duran Keskin İlkokulu önünde dün meydana gelen saldırıda, okulda görevli Aziz Gülen isimli öğretmen ölümden döndü.

Görüntülere göre, şüpheli M.P. öğretmene önce yumruk attı; yumruğun etkisiyle öğretmen yere düştü. Araya giren bir başka öğretmen saldırganı durdurmaya çalışırken, şüpheli tabancasını çekerek yerdeki öğretmene doğru ateş etti ve olay yerinden kaçtı.

Mermi isabet etmedi; ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından darp sonucu yaralanan öğretmen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan öğretmenin bugün tekrar okula döndüğü bildirildi.

Olay anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyet ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, şüphelinin çocuğunun daha önce Şehit Duran Keskin İlkokulu'nda eğitim gördüğü, sonrasında başka bir okula nakledildiği öğrenildi.

Polisin soruşturması devam ediyor; olayla ilgili yeni bilgiler ve şüphelinin yakalanmasına ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

