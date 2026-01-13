Adana'da Okul Önünde Öğretmene Silahlı Saldırı — Kamera Kaydı

Adana'da okul önünde öğretmene saldırı anları kamerada

Olayın ayrıntıları ve güvenlik çalışması

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde bulunan Şehit Duran Keskin İlkokulu önünde dün meydana gelen saldırıda, okulda görevli Aziz Gülen isimli öğretmen ölümden döndü.

Görüntülere göre, şüpheli M.P. öğretmene önce yumruk attı; yumruğun etkisiyle öğretmen yere düştü. Araya giren bir başka öğretmen saldırganı durdurmaya çalışırken, şüpheli tabancasını çekerek yerdeki öğretmene doğru ateş etti ve olay yerinden kaçtı.

Mermi isabet etmedi; ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından darp sonucu yaralanan öğretmen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan öğretmenin bugün tekrar okula döndüğü bildirildi.

Olay anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyet ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, şüphelinin çocuğunun daha önce Şehit Duran Keskin İlkokulu'nda eğitim gördüğü, sonrasında başka bir okula nakledildiği öğrenildi.

Polisin soruşturması devam ediyor; olayla ilgili yeni bilgiler ve şüphelinin yakalanmasına ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

