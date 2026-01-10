İzmir'de Narko Operasyon: 108.492 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Konak'ta düzenlenen operasyonda silahlar ve 75.100 TL nakit para da bulundu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO ALAN) ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

6 Ocak tarihinde gelen istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Hilal Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen adreslere, Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararıyla operasyon düzenlendi.

Detaylı aramalarda, 108.492 adet sentetik ecza, 1 pompalı tüfek ve tüfeğe ait 9 dolu kartuş, 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjörler ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 75.100 TL nakit paraya el konuldu.

Operasyon neticesinde N.P. (28), F.B. (29) ve N.K. (41) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan GBT sorgulamasında, şüphelilerden birinin kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslar adli mercilere teslim edilirken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, silah ve mühimmatlar ise ilgili birimlere teslim edildi.

