İzmir'de Sağanak: Büyükşehir Tüm Ekipleriyle Seferber Oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak sonrası tüm birimleriyle sahaya indi. Meteoroloji verilerine göre saat 09.00 itibarıyla kent genelinde metrekareye 26,4 kilogram yağış düştü.

En fazla yağış Çeşme'de 56,6 kilogram olarak ölçülürken, Karaburun'da 29,5 kilogram, Narlıdere'de ise 22,6 kilogram yağış kaydedildi. Belediyeye 155 ihbar ulaştı. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 1.321 personel, 343 araç ve 200 pompa ile müdahale sürüyor.

İtfaiye dereden kurtardı

Etkili sağanak sırasında, 50-55 yaşlarındaki bir erkek Yeşildere'de dere içinde uyuduğu sırada yükselen sulara kapıldı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Su seviyesinin yaklaşık 2 metreye ulaştığı dereye vinç yardımıyla inen ekipler vatandaşı bulunduğu noktadan aldı. Sedye ile yaklaşık 10 metrelik duvardan çıkarılan yurttaş, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

İZSU sahada

İZSU Genel Müdürlüğü, olası su baskınlarına karşı 275 araç ve 626 personel ile sahada görev yapıyor. 153 ve 185 acil yardım hatlarına iletilen taleplere anında müdahale eden ekipler; Konak, Karabağlar, Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Buca, Gaziemir, Çiğli ve Menemen başta olmak üzere riskli bölgelerde yağmur suyu ızgaralarının temizliği, hat kontrolleri ve ani taşkınlara karşı önleyici çalışmaları sürdürüyor.

Vatandaşlara çağrı

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, gelişmelerin AKOM tarafından anlık olarak takip edildiğini ve tüm birimlerin sahada eşgüdüm içinde çalıştığını bildirdi. Yetkililer, yağışla ilgili yaşanabilecek her türlü olumsuzlukta vatandaşların İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 153 ve 185 hatlarını arayarak ihbarda bulunabileceklerini hatırlattı.

