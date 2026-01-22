Malatya Sancak Apartmanı davasında 5 sanığa hapis cezası

Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Sancak Apartmanı davasında 5 sanık 'bilinçli taksir' suçundan hapis cezası aldı; iki mühendis beraat etti.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 14:59
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 14:59
Malatya Sancak Apartmanı davasında 5 sanığa hapis cezası

Malatya Sancak Apartmanı davasında 5 sanığa hapis cezası

Mahkeme kararı ve cezalar

Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde 2 kişinin hayatını kaybettiği Fetih Sitesi Sancak Apartmanı D Blok'un yıkılmasına ilişkin davada karar açıklandı. Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkları 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan mahkûm etti.

Mahkeme heyeti, binanın fenni sorumlusu A.C. ile müteahhit R.P.'yi 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkûm etti. Proje sorumlusu J.D. hakkında ise 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Yargılama kapsamında yapım belgelerinde imzası bulunan dönemin belediye personeli M.H.B. ve M.B. de 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İnşaat Mühendisleri Odası görevlisi 2 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

Kararın ardından duruşma salonunda taraflara hüküm tebliğ edilirken, dosyaya ilişkin istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

MALATYA'DA 6 ŞUBAT 2023 DEPREMLERİNDE FETİH SİTESİ SANCAK APARTMANI D BLOK'UN YIKILMIŞTI...

MALATYA'DA 6 ŞUBAT 2023 DEPREMLERİNDE FETİH SİTESİ SANCAK APARTMANI D BLOK'UN YIKILMIŞTI (ARŞİV)

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sadettin Saran Davasında Ara Karar: Dosya Bilirkişiye Gönderildi
2
Sivas'ta Tır Dorsesinde 25 Kaçak Göçmen Yakalandı — Şoför E.A. Tutuklandı
3
Iğdır'da Telefon Mağazasına Gece Hırsızlığı: 2 Şüpheli Çok Sayıda Telefon Çaldı
4
Diyarbakır Çınar'da 2 Çocuk Annesi Nimet Kılıç Kayıp
5
Kahramanmaraş'ta bonzai operasyonu: 401,45 gram ele geçirildi — 1 tutuklama
6
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda Tır Lastiği Patladı: Yaralı Yok
7
Fatih Karagümrük'te Binada Yangın Paniği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları