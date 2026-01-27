İzmir’de Sahil Güvenlik 33 Göçmeni Kurtardı, 17 Göçmen Yakalandı

Seferihisar ve Çeşme’de gerçekleşen operasyonlarda Sahil Güvenlik tarafından 33 düzensiz göçmen kurtarıldı; 17 göçmen ise karada yakalandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:10
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:10
İzmir’in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri toplam 33 düzensiz göçmeni sağ olarak kurtardı ve kara operasyonunda 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

Seferihisar’da lastik botta kurtarma

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 25 Ocak günü saat 02.20 sıralarında Seferihisar açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu ve motor arızası nedeniyle sürüklendiği yönünde bilgi aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından müdahale edilen lastik bottaki, 13’ü çocuk olmak üzere toplam 33 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı.

Çeşme’de kara operasyonu

Aynı gün saat 16.00 civarında, Çeşme’de görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Koldestim) tarafından yürütülen operasyonda, kara üzerinde bulunan 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Tüm düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

