İzmir’de Sahil Güvenlik 33 Göçmeni Kurtardı, 17 Göçmen Yakalandı

İzmir’de Sahil Güvenlik Operasyonunda 33 Göçmen Kurtarıldı, 17 Göçmen Yakalandı

İzmir’in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri toplam 33 düzensiz göçmeni sağ olarak kurtardı ve kara operasyonunda 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

Seferihisar’da lastik botta kurtarma

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 25 Ocak günü saat 02.20 sıralarında Seferihisar açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu ve motor arızası nedeniyle sürüklendiği yönünde bilgi aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından müdahale edilen lastik bottaki, 13’ü çocuk olmak üzere toplam 33 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı.

Çeşme’de kara operasyonu

Aynı gün saat 16.00 civarında, Çeşme’de görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Koldestim) tarafından yürütülen operasyonda, kara üzerinde bulunan 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Tüm düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İZMİR’İN SEFERİHİSAR VE ÇEŞME İLÇELERİNDE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA 33 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILIRKEN, 17 DÜZENSİZ GÖÇMEN İSE YAKALANDI.