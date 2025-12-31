DOLAR
İzmir’de yeni yıl güvenliği: 13 bin 385 personel sahada

İzmir'de yeni yıl kutlamalarında karada, denizde ve havada 13 bin 385 personel görevli; denetimler sabaha kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 23:54
Karada, denizde ve havada kapsamlı denetim

İzmir’de yeni yıla girilirken emniyet güçleri, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla karada, denizde ve havada geniş kapsamlı denetimler başlattı.

İl genelinde toplam 13 bin 385 personel görev alırken, denetimlerin sabahın ilk ışıklarına kadar süreceği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yeni yıl kutlamaları kapsamında kentin dört bir yanında teyakkuza geçti.

Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu cadde ve sokaklarda sıkı güvenlik önlemleri alındı. Kentin en hareketli noktalarından biri olan Alsancak bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (YUNUS), Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli uygulama gerçekleştirdi.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara Genel Bilgi Tarama (GBT) yapılırken, sürücülerin alkol ölçümleri kontrol edildi.

Yeni yılın huzur içerisinde geçirilmesi amacıyla, 13 bin 385 personel, Bin 680 araç, Bin 691 ekip, kentin güvenliğini sağlamak için aktif olarak görev yapıyor.

Güvenlik önlemleri sadece karayla sınırlı kalmadı. Ekiplerin denizde ve havada araç destekli takipleri kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Kolluk birimlerinin, vatandaşların güvenliği için sabahın ilk saatlerine kadar denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

