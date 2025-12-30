İzmir'de Yılbaşı Güvenliği: 13 bin 385 Personel Görevde

Vali Elban: İzmir'de yılbaşı gecesi 13 bin 385 personel görev yapacak

GAMER'de yapılan açıklamada güvenlik, sağlık ve iletişim tedbirleri paylaşıldı

İzmir Valisi Süleyman Elban, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)ndeki açıklamasında, yılbaşı günü alınacak tedbirler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantıya İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu da katıldı. Elban, Yalova'da şehit olan polisler için başsağlığı, yaralanan polis ve bekçiler için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaçak içkiyle mücadele ve denetimler yoğunlaştırıldı

Vali Elban, yılbaşına hazırlık kapsamında özellikle son bir aydır kaçak içkiyle mücadelede denetimlerin sıklaştırıldığını belirtti. Güvenlik güçlerinin denetimlerini artırarak devam ettirdiğini ifade etti ve vatandaşların huzur içinde yeni yıla girmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

Personel, araç ve ekip sayıları açıklandı

Elban, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda yılbaşı akşamı için 13 bin 385 personelin görevlendirildiğini bildirdi. Bu personel bin 680 araç ile görev yapacak olup, toplamda bin 691 ekip ve unsuru görevlendirildi. Denizde, karada ve havada destek alınarak takip ve tedbirlerin sürdürüleceği belirtildi.

Vali Elban, özellikle alışveriş alanları, eğlence ve toplu kutlama yapılan mekanlarda her türlü güvenlik önleminin alındığını, gün içinde trafik yoğunluğuna karşı ekip sayısının artırıldığını aktardı.

Tedbirler: Sağlık, iletişim, enerji ve gıda güvenliği

Her alandaki ekiplerin takviye edildiğini söyleyen Elban, sağlık hizmetleri başta olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarında önlemlerin alındığını belirtti. Yılbaşı gecesi haberleşme ve iletişimin kesilmemesi, enerjinin sağlıklı işlemesi için ilgili kurumlarla tedbirlerin uygulandığını ifade etti.

Gıda güvenliği ve sağlıklı gıdaya erişim için İl Tarım Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere saha denetimlerinin titizlikle sürdürüldüğü, muhtemel acil durumlara karşı AFAD personelinin hazır bulunduğu, 7/24 hizmet veren 112 acil çağrı merkezinin ihbarları ilgili birimlere iletmeye devam edeceği vurgulandı.

Elban, kolluk kuvvetleri ve tüm kurumlarla alınan tedbirlerin yılbaşı sabahına kadar azami dikkat ve özenle sürdürüleceğini, vatandaşların yeni yıla huzur, güven ve sağlık içinde girmesini sağlamak için olağanüstü çaba gösterildiğini belirterek sözlerini tamamladı.

