DOLAR
42,94 -0,02%
EURO
50,59 -0,07%
ALTIN
6.034,21 -1%
BITCOIN
3.781.286,98 -1,1%

İzmir'de Yılbaşı Güvenliği: 13 bin 385 Personel Görevde

Vali Süleyman Elban, yılbaşı gecesi İzmir'de 13 bin 385 personel, bin 680 araç ve bin 691 ekip ile geniş çaplı güvenlik ve sağlık tedbirleri alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:09
İzmir'de Yılbaşı Güvenliği: 13 bin 385 Personel Görevde

Vali Elban: İzmir'de yılbaşı gecesi 13 bin 385 personel görev yapacak

GAMER'de yapılan açıklamada güvenlik, sağlık ve iletişim tedbirleri paylaşıldı

İzmir Valisi Süleyman Elban, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)ndeki açıklamasında, yılbaşı günü alınacak tedbirler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantıya İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu da katıldı. Elban, Yalova'da şehit olan polisler için başsağlığı, yaralanan polis ve bekçiler için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaçak içkiyle mücadele ve denetimler yoğunlaştırıldı

Vali Elban, yılbaşına hazırlık kapsamında özellikle son bir aydır kaçak içkiyle mücadelede denetimlerin sıklaştırıldığını belirtti. Güvenlik güçlerinin denetimlerini artırarak devam ettirdiğini ifade etti ve vatandaşların huzur içinde yeni yıla girmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

Personel, araç ve ekip sayıları açıklandı

Elban, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda yılbaşı akşamı için 13 bin 385 personelin görevlendirildiğini bildirdi. Bu personel bin 680 araç ile görev yapacak olup, toplamda bin 691 ekip ve unsuru görevlendirildi. Denizde, karada ve havada destek alınarak takip ve tedbirlerin sürdürüleceği belirtildi.

Vali Elban, özellikle alışveriş alanları, eğlence ve toplu kutlama yapılan mekanlarda her türlü güvenlik önleminin alındığını, gün içinde trafik yoğunluğuna karşı ekip sayısının artırıldığını aktardı.

Tedbirler: Sağlık, iletişim, enerji ve gıda güvenliği

Her alandaki ekiplerin takviye edildiğini söyleyen Elban, sağlık hizmetleri başta olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarında önlemlerin alındığını belirtti. Yılbaşı gecesi haberleşme ve iletişimin kesilmemesi, enerjinin sağlıklı işlemesi için ilgili kurumlarla tedbirlerin uygulandığını ifade etti.

Gıda güvenliği ve sağlıklı gıdaya erişim için İl Tarım Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere saha denetimlerinin titizlikle sürdürüldüğü, muhtemel acil durumlara karşı AFAD personelinin hazır bulunduğu, 7/24 hizmet veren 112 acil çağrı merkezinin ihbarları ilgili birimlere iletmeye devam edeceği vurgulandı.

Elban, kolluk kuvvetleri ve tüm kurumlarla alınan tedbirlerin yılbaşı sabahına kadar azami dikkat ve özenle sürdürüleceğini, vatandaşların yeni yıla huzur, güven ve sağlık içinde girmesini sağlamak için olağanüstü çaba gösterildiğini belirterek sözlerini tamamladı.

İZMİR VALİSİ SÜLEYMAN ELBAN, BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİĞİ BULUŞMADA, YILBAŞI GÜNÜ...

İZMİR VALİSİ SÜLEYMAN ELBAN, BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİĞİ BULUŞMADA, YILBAŞI GÜNÜ ALINACAK ÖNLEMLER VE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA 13 BİN 385 PERSONELİ GÖREVLENDİRDİKLERİNİ AÇIKLADI.

İZMİR VALİSİ SÜLEYMAN ELBAN, BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİĞİ BULUŞMADA, YILBAŞI GÜNÜ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da Yılbaşı: 6 bin 904 Personel ile Güvenlik Önlemleri
2
Afyonkarahisar'da DEAŞ Bağlantılı 9 Kişi Sınır Dışı — Operasyonda 53 Gözaltı
3
Afyonkarahisar'da Operasyon: 9'u DEAŞ Bağlantılı, Toplam 62 Kişi Sınır Dışı Edildi
4
Küçükçekmece'de İki Tanker Teması: Ulaştırma Bakanlığı Kıyı Emniyeti Sevk Etti
5
Isparta'da Kar Maskeli Saldırı: Beyzbol Sopasıyla Bir Kişi Ağır Yaralandı
6
Ordu'da fırtına: Saate 70-80 km rüzgar, evler ve 8 metrelik kayık zarar gördü
7
Zeytinyağı Tenekelerine Gizlenmiş 3 Bin Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları