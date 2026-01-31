İzmir Gaziemir'de 2 bin 226 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Gaziemir İlçe Emniyeti'nden operasyon

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Dokuz Eylül Mahallesi’nde bir şahsın uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı doğrultusunda harekete geçen ekipler, şüpheli M.A.K.’nin ikametine ve müştemilatına operasyon düzenledi. Adreste yapılan detaylı aramalarda toplam 2 bin 226 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan M.A.K., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli birimlere sevk edildi.

