İzmir Konak’ta Uyuşturucu Operasyonu: 108 bin 472 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

İzmir Konak’taki operasyonda 108 bin 472 sentetik ecza, silahlar ve 75 bin 100 TL ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 19:42
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 19:42
İzmir Konak’ta Uyuşturucu Operasyonu: 108 bin 472 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

İzmir Konak’ta Uyuşturucu Operasyonu: 108 bin 472 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Operasyon ve ele geçirilenler

İzmir’in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda, polis ekipleri tarafından çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO ALAN) ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında 6 Ocak günü Hilal Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 108 bin 472 adet sentetik ecza, 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 9 adet dolu kartuş, 2 adet ruhsatsız tabanca, şarjörler ve çok sayıda fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 75 bin 100 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltılar ve soruşturma

Operasyon kapsamında N.P. (28), F.B. (29) ve N.K. (41) isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şüphelilerden birinin kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

İZMİR’İN KONAK İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA 108 BİN 472 ADET...

İZMİR’İN KONAK İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA 108 BİN 472 ADET UYUŞTURUCU HAP, ÇOK SAYIDA SİLAH VE SUÇTAN ELDE EDİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş’ta Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
2
İmamoğlu'nun Tutukluluk Haline Devam Kararı: 106 Sanık İçin Süreç Sürüyor
3
Tekirdağ'da Ev Yangını: 70 Yaşındaki Kadının Cansız Bedeni Bulundu - Cinayet Şüphesi
4
İzmir Konak’ta Uyuşturucu Operasyonu: 108 bin 472 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
5
Muş’ta Yoğun Kar Nedeniyle Yolcu Otobüsü Yoldan Çıktı
6
Tarsus'ta Ters Yöne Giden Motosikletçilere 30.734 TL Ceza
7
Bayrampaşa’da Yürek Isıtan An: Çocuk Ambulansa Yol Açtı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları