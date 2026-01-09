İzmir Konak’ta Uyuşturucu Operasyonu: 108 bin 472 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Operasyon ve ele geçirilenler

İzmir’in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda, polis ekipleri tarafından çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO ALAN) ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında 6 Ocak günü Hilal Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 108 bin 472 adet sentetik ecza, 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 9 adet dolu kartuş, 2 adet ruhsatsız tabanca, şarjörler ve çok sayıda fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 75 bin 100 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltılar ve soruşturma

Operasyon kapsamında N.P. (28), F.B. (29) ve N.K. (41) isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şüphelilerden birinin kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

İZMİR’İN KONAK İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA 108 BİN 472 ADET UYUŞTURUCU HAP, ÇOK SAYIDA SİLAH VE SUÇTAN ELDE EDİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ.