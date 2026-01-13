İzmir Selçuk’ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı; adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:09
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:09
İzmir’in Selçuk ilçesinde yürütülen soruşturmada, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslar hakkında operasyon düzenlendi.

Operasyon ve gözaltılar

Selçuk Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Torbalı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

