İzmir Selçuk’ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
İzmir’in Selçuk ilçesinde yürütülen soruşturmada, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslar hakkında operasyon düzenlendi.
Operasyon ve gözaltılar
Selçuk Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Torbalı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adli süreç
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
