İzmirli Mühendis Mustafa Sarıkavak Belgrad'da Tutuklandı

İzmir'den eşi Emine Sarıkavak ile 23 Ekim 2025'te Belgrad'a giden İnşaat Mühendisi Mustafa Sarıkavak, polis kontrolü sırasında Rusya kaynaklı Interpol kaydı gerekçesiyle gözaltına alındı ve tutuklandı.

Gözaltı ve tutuklama

Gözaltının dayanağının, 4 Mart 2023'te Moskova'da meydana gelen ve bir işçinin hayatını kaybettiği iş kazası olduğu bildirildi. Ailenin paylaştığı bilgilere göre Sarıkavak, 2022 yılı ortasından Kasım 2023'e kadar Moskova'daki uluslararası bir projede, alt taşeron bir firmada teknik ofis mühendisi olarak görev yaptı.

Aile tarafından verilen bilgilere göre Sarıkavak, kazanın yaşandığı gece şantiyede bulunmuyordu ve olayı ertesi gün öğrendi; bu durumun resmi dilekçelerde de yer aldığı belirtildi. Olay sonrasında Sarıkavak’ın hiçbir resmi ifadeye çağrılmadığı, kendisine mahkeme celbi veya konsolosluk aracılığıyla herhangi bir bildirim yapılmadığı ifade edildi.

Yetki ve sorumluluğu olmadığı iddiası

Dosyada yer alan iş güvenliği iddialarının Sarıkavak’ın görev tanımı dışında olduğu vurgulandı. İSG uzmanlığı sertifikası bulunmuyor, şantiye müdürü olarak atanmamış ve personel eğitme, denetim yapma veya üretimi durdurma gibi yetkilere sahip olmadığı kaydedildi. Dosyada ayrıca Sarıkavak’ın Rusça bilmediği ve İSG eğitimi verme yetkisine sahip olmadığına dair savunma yer aldığı öğrenildi.

Ailenin paylaştığı bilgiye göre, Sarıkavak’ın çalışma vizesi olay sonrası yenilendi, Rusya’ya yasal giriş-çıkış yapmaya devam etti ve Kasım 2023te evlilik nedeniyle Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.

Dosya beklentisi ve tutukluluk

Avukatların itirazları üzerine Rusya’dan dava dosyasının talep edildiği, ancak yaklaşık 29 gündür mahkeme kararının beklendiği ve Sarıkavak’ın Belgrad’daki merkez cezaevinde tutukluluğunun sürdüğü bildirildi.

Aileden yetkililere çağrı

Eşi Emine Sarıkavak, eşinin yetki ve sorumluluğu bulunmayan bir kazadan dolayı sorumlu tutulmaya çalışıldığını belirterek, asıl sorumluların faaliyetlerini sürdürürken alt kademedeki bir mühendisin uluslararası tutuklamayla karşı karşıya kalmasının mağduriyet oluşturduğunu dile getirdi. Sarıkavak ailesi, hukuki sürecin hızlandırılması ve mağduriyetin giderilmesi için devlet yetkililerinden destek bekliyor.

İNŞAAT MÜHENDİSİ MUSTAFA SARIKAVAK