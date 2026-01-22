İznik'te Dev Çam Okul Bahçesine Devrildi: Tatil Faciası Önledi

İznik'te şiddetli lodosta Alparslan İlkokulu ve Ortaokulu bahçesindeki dev çam devrilerek bitişikteki iki katlı evin çatısına düştü; okulların tatil olması olası facianın önüne geçti.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 11:43
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 11:55
İznik'te Dev Çam Okul Bahçesine Devrildi: Tatil Faciası Önledi

İznik'te dev çam okul bahçesine devrildi

Okulların tatil olması muhtemel bir faciayı engelledi

BURSA (İHA) – Bursa’nın İznik ilçesi Mustafakemalpaşa Mahallesinde etkili olan şiddetli lodos, ilkokul ve ortaokulun ortak kullandığı okul bahçesinde bulunan dev bir çam ağacının devrilmesine neden oldu.

Ağaç, okul bahçesinin hemen bitişiğinde yer alan iki katlı bir evin çatısının üzerine düşerken, evde ciddi hasar meydana geldi. Olay nedeniyle Alparslan İlkokulu ve Ortaokulunun demir bahçe kapısı ile bahçe duvarlarında da zarar oluştu.

Kurum kaynakları, olayın okulların tatil olması sayesinde yaşanması muhtemel bir faciayı önlediğini belirtti. Olay sırasında okul bahçesinde öğrenci bulunmaması büyük bir tehlikeyi engelledi.

Şans eseri olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı.

Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve benzer risklerin yaşanmaması için okul ve çevresindeki ağaçlarda inceleme yapılacağını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma ve onarım çalışmalarıyla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

BURSA'NIN İZNİK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ LODOS, İLKOKUL VE ORTAOKULUN ORTAK KULLANDIĞI OKUL...

BURSA'NIN İZNİK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ LODOS, İLKOKUL VE ORTAOKULUN ORTAK KULLANDIĞI OKUL BAHÇESİNDE BULUNAN DEV BİR ÇAM AĞACININ DEVRİLMESİNE NEDEN OLDU. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA

BURSA'NIN İZNİK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ LODOS, İLKOKUL VE ORTAOKULUN ORTAK KULLANDIĞI OKUL...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat’ta evinde ölü bulunan 50 yaşındaki İbrahim Doğan’ın cenazesi Konya’ya teslim edildi
2
Kahramanmaraş'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
3
Batman'da PKK/KCK Propagandası İddiası: 1 Kişi Gözaltına Alındı
4
Niğde'de Narkotikle Önleyici Faaliyetler: 19 Etkinlikte 820 Kişiye Ulaşıldı
5
Merzifon'da Park Halindeki Otomobil Motorunda Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi
6
Aydın İncirliova'da Yapı Kredi 'Konuşman anlaşılmıyor' diyerek emekli maaşını vermedi
7
Erzurum'da JAK Timleri Kalp Krizi Geçiren Vatandaşa Hızlı Müdahale

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları