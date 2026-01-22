İznik'te Dev Çam Okul Bahçesine Devrildi: Tatil Faciası Önledi

İznik'te dev çam okul bahçesine devrildi

Okulların tatil olması muhtemel bir faciayı engelledi

BURSA (İHA) – Bursa’nın İznik ilçesi Mustafakemalpaşa Mahallesinde etkili olan şiddetli lodos, ilkokul ve ortaokulun ortak kullandığı okul bahçesinde bulunan dev bir çam ağacının devrilmesine neden oldu.

Ağaç, okul bahçesinin hemen bitişiğinde yer alan iki katlı bir evin çatısının üzerine düşerken, evde ciddi hasar meydana geldi. Olay nedeniyle Alparslan İlkokulu ve Ortaokulunun demir bahçe kapısı ile bahçe duvarlarında da zarar oluştu.

Kurum kaynakları, olayın okulların tatil olması sayesinde yaşanması muhtemel bir faciayı önlediğini belirtti. Olay sırasında okul bahçesinde öğrenci bulunmaması büyük bir tehlikeyi engelledi.

Şans eseri olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı.

Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve benzer risklerin yaşanmaması için okul ve çevresindeki ağaçlarda inceleme yapılacağını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma ve onarım çalışmalarıyla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

