Jandarmadan Kahramanmaraş Merkezli Fuhuş Operasyonu: 11 Tutuklu

Kahramanmaraş merkezli yürütülen operasyonda, yakalanan şüphelilerden 11'i tutuklandı. Operasyon, jandarma ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu eş zamanlı olarak dört ilde gerçekleştirildi.

Operasyonun detayları

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, organize suç örgütünün il merkezinde 5 masaj salonu işlettikleri ve bu iş yerlerinde masaj adı altında para karşılığında fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, çalışanların zorla fuhşa sürüklendiği, karşı çıktıklarında darp edildikleri ve şantajla çalıştırıldıkları belirlenerek insan ticareti suçunun işlendiği ortaya konuldu.

Gözaltılar ve mahkeme süreci

Ekipler, Kahramanmaraş merkezli olarak Hatay, Ankara ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Dört ilde icra edilen operasyonda toplam 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden F.B.(50), M.U.Ç.(37), E.S.(35), Ö.K.(34), A.P.(22), O.K.(30), Y.A.(37), M.K.(35), D.C.D.(30), T.Ç.(24), E.Y.(31) isimli toplam 11 şahıs tutuklandı. D.M.K.(40), B.G.(27), E.T.(21) isimli 3 şahıs hakkında adli kontrol tedbiri kararı verildi. C.D.(50) ve F.Ö.(44) isimli 2 şahıs ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 4 İLDE DÜZENLENEN İNSAN TİCARETİ OPERASYONLARINDA 11 KİŞİ TUTUKLANDI.