Jandarmadan Kahramanmaraş Merkezli Fuhuş Operasyonu: 11 Tutuklu

Kahramanmaraş merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı, 11 kişi tutuklandı; insan ticareti ve zorla çalıştırma iddiaları araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 15:54
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 15:54
Kahramanmaraş merkezli yürütülen operasyonda, yakalanan şüphelilerden 11'i tutuklandı. Operasyon, jandarma ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu eş zamanlı olarak dört ilde gerçekleştirildi.

Operasyonun detayları

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, organize suç örgütünün il merkezinde 5 masaj salonu işlettikleri ve bu iş yerlerinde masaj adı altında para karşılığında fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, çalışanların zorla fuhşa sürüklendiği, karşı çıktıklarında darp edildikleri ve şantajla çalıştırıldıkları belirlenerek insan ticareti suçunun işlendiği ortaya konuldu.

Gözaltılar ve mahkeme süreci

Ekipler, Kahramanmaraş merkezli olarak Hatay, Ankara ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Dört ilde icra edilen operasyonda toplam 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden F.B.(50), M.U.Ç.(37), E.S.(35), Ö.K.(34), A.P.(22), O.K.(30), Y.A.(37), M.K.(35), D.C.D.(30), T.Ç.(24), E.Y.(31) isimli toplam 11 şahıs tutuklandı. D.M.K.(40), B.G.(27), E.T.(21) isimli 3 şahıs hakkında adli kontrol tedbiri kararı verildi. C.D.(50) ve F.Ö.(44) isimli 2 şahıs ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

