Kabil Şehr-i Nev Patlaması: 7 Ölü, 13 Yaralı

Kabil'in Şehr-i Nev bölgesindeki patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. EMERGENCY 20 hasta kabul etti; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 22:25
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 22:25
Kabil'de Şehr-i Nev'de Patlama: Can Kaybı ve Yaralılar

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, yoğun güvenlik önlemleri bulunan Şehr-i Nev bölgesinde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

EMERGENCY'den Hastane Bilgisi

İnsani yardım kuruluşu EMERGENCY'nin Afganistan Ülke Direktörü Dejan Panic, kuruluşun en az 20 kişiyi EMERGENCY hastanesine naklettiğini; nakledilenler arasında 4 kadın ve 1 çocuk bulunduğunu açıkladı. Panic, hastaneye kabul edilenlerin birçoğunun cerrahi müdahale değerlendirmesine alındığını, vakalarda kesik ve ezikler görüldüğünü belirtti ve nakledilenlerden 7'sinin hastaneye vardıklarında öldüğünün tespit edildiğini ifade etti.

Polis Açıklaması ve Soruşturma

Kabil Polis Sözcüsü Khalid Zadran, patlamanın bir Çin restoranında mutfağın yakınında gerçekleştiğini bildirdi. Zadran, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini ve konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Gelişmelerle ilgili resmi soruşturma sürüyor.

