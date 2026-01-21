Kağıthane’de Burak Tunçel’in Öldürülme Anı: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kağıthane’de Burak Tunçel’in öldürülme anı ortaya çıktı

Güvenlik kamerası görüntüleri olayın ayrıntılarını gösteriyor

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde gerçekleşen ve Burak Tunçel’in hayatını kaybettiği saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı. Görüntülerde, olayın nasıl geliştiği net bir biçimde izlenebiliyor.

Olay, 17 Ocak günü Kağıthane Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi’nde meydana geldi. Park halindeki 34 HUB 246 plakalı araca kimliği belirsiz iki şüpheli tarafından otomatik silahla saldırı düzenlendi. Araca yaklaşık 40’a yakın kurşun isabet etti. Aracın sürücüsü Burak Tunçel (25), tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Görüntülerde, saldırganların Tunçel’i araca bindirdikten sonra çapraz ateş açtıkları görülüyor. Araca binen saldırganlardan biri camı açıp tabancayla iki el daha ateş ediyor. Maskeli şahıslar daha sonra park halindeki siyah bir otomobile binerek olay yerinden kaçıyor.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, araç içerisinde Burak Tuncel’in uzun namlulu silahlarla öldürülmesi ile ilgili olarak şüphelilerle birlikte hareket eden 3 şahıs yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, 2’si 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 6 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; güvenlik kamerası görüntüleri ve polis çalışmaları, faillerin yakalanmasına ilişkin önemli deliller olarak kayda geçti.

