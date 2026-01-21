Kağıthane’de Burak Tunçel’in Öldürülme Anı: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kağıthane’de 17 Ocak’taki silahlı saldırıda Burak Tunçel’in öldürülme anı güvenlik kamerasına yansıdı; saldırganlar araca binip çapraz ateş açtı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 11:57
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 11:57
Kağıthane’de Burak Tunçel’in Öldürülme Anı: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kağıthane’de Burak Tunçel’in öldürülme anı ortaya çıktı

Güvenlik kamerası görüntüleri olayın ayrıntılarını gösteriyor

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde gerçekleşen ve Burak Tunçel’in hayatını kaybettiği saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı. Görüntülerde, olayın nasıl geliştiği net bir biçimde izlenebiliyor.

Olay, 17 Ocak günü Kağıthane Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi’nde meydana geldi. Park halindeki 34 HUB 246 plakalı araca kimliği belirsiz iki şüpheli tarafından otomatik silahla saldırı düzenlendi. Araca yaklaşık 40’a yakın kurşun isabet etti. Aracın sürücüsü Burak Tunçel (25), tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Görüntülerde, saldırganların Tunçel’i araca bindirdikten sonra çapraz ateş açtıkları görülüyor. Araca binen saldırganlardan biri camı açıp tabancayla iki el daha ateş ediyor. Maskeli şahıslar daha sonra park halindeki siyah bir otomobile binerek olay yerinden kaçıyor.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, araç içerisinde Burak Tuncel’in uzun namlulu silahlarla öldürülmesi ile ilgili olarak şüphelilerle birlikte hareket eden 3 şahıs yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, 2’si 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 6 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; güvenlik kamerası görüntüleri ve polis çalışmaları, faillerin yakalanmasına ilişkin önemli deliller olarak kayda geçti.

Kağıthane'deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kağıthane'deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: Tonlarca Ürün Ele Geçirildi, 18 Şüpheli Gözaltında
2
Üsküdar'da vitesi boşta kalan araç bahçeye uçtu
3
Eskişehir'de Kayıp 14 Yaşındaki Barış Özer Sağ Salim Bulundu
4
Edirne’de Anne Cinayeti: 8 Yaşındaki Kızın ‘Neden Kıydın Anneme?’ Feryadı
5
Manavgat D-400'de Emniyet Şeridindeki Araca Çarpma: 2 Yaralı
6
Edirne'de Gizli Buzlanma Kazası: Uzunköprü-Keşan Yolunda Araç Tarlaya Uçtu
7
Bursa'da huzur uygulaması: 4 bin 207 kişi sorgulandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları