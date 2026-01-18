Kağıthane’de kanlı saldırı: GPS ile takip edilip 9 saat beklediler

Kağıthane'de 15 Ocak'ta Burak Tunçel'in öldürüldüğü saldırıda, aracına yerleştirilen GPS ile 9 saat takip edildi; zanlılar aracı Kemerburgaz'da yaktı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 12:30
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 12:30
Kağıthane’de kanlı saldırı: GPS ile takip edilip 9 saat beklediler

Kağıthane’de kanlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı

İstanbul Kağıthane’de 15 Ocak’ta meydana gelen ve Burak Tunçel’in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar belli oldu. Olay, Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi’nde saat 11.30 sıralarında park halindeki araca yapılan saldırı sonucu yaşandı.

Olayın detayları

Saldırıda, park halindeki 34 HUB 246 plakalı araca kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından otomatik silahlarla ateş açıldı. Araca yaklaşık 40’a yakın kurşun isabet ederken, sürücü Burak Tunçel (25) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre saldırganların Tunçel’in aracının altına GPS (sinyal takip) cihazı yerleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin saat 03.00 civarında geldikleri, hedeflerini yaklaşık 9 saat boyunca bekledikleri ve Tunçel araca bindiği anda saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlendi.

Soruşturma ve yakalananlar

Olay sonrası polis ekiplerinin operasyonları sonucu, Tunçel’in uzun namlulu silahlarla öldürülmesiyle bağlantılı olarak şüphelilerle birlikte hareket eden 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganların olaydan sonra geldikleri araca binerek uzaklaştıkları ve söz konusu aracı daha sonra Kemerburgaz’da yaktıkları tespit edildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında Tunçel’in 10 gün önce cezaevinden tahliye edildiği ve polis kayıtlarında 12 suç kaydı bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Gelişmelerle ilgili soruşturma devam ediyor.

Kağıthane'deki kanlı saldırının detayları ortaya çıktı: GPS cihazıyla takip edip saatlerce...

Kağıthane'deki kanlı saldırının detayları ortaya çıktı: GPS cihazıyla takip edip saatlerce beklemişler

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevşehir'de 2,5 Yaşındaki Amine'nin Trajik Ölümü: Kafası Bazaya Sıkıştı
2
Edirne Şoförler Odası Seçiminde Yumruklaşma
3
Kırıkkale'de Kültepe Tümülüsü'nde Kaçak Kazı: 2 Kişi Suçüstü Yakalandı
4
Bolu Mudurnu'da Kamyon ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
5
Van Edremit'te Seyir Halindeki Hyundai Yandı (65 ACR 536)
6
Başkale'de 1.540 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
7
60 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari D.T. Sancaktepe'de yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları