Kağıthane’de kanlı saldırı: GPS ile takip edilip 9 saat beklediler

Kağıthane’de kanlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı

İstanbul Kağıthane’de 15 Ocak’ta meydana gelen ve Burak Tunçel’in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar belli oldu. Olay, Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi’nde saat 11.30 sıralarında park halindeki araca yapılan saldırı sonucu yaşandı.

Olayın detayları

Saldırıda, park halindeki 34 HUB 246 plakalı araca kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından otomatik silahlarla ateş açıldı. Araca yaklaşık 40’a yakın kurşun isabet ederken, sürücü Burak Tunçel (25) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre saldırganların Tunçel’in aracının altına GPS (sinyal takip) cihazı yerleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin saat 03.00 civarında geldikleri, hedeflerini yaklaşık 9 saat boyunca bekledikleri ve Tunçel araca bindiği anda saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlendi.

Soruşturma ve yakalananlar

Olay sonrası polis ekiplerinin operasyonları sonucu, Tunçel’in uzun namlulu silahlarla öldürülmesiyle bağlantılı olarak şüphelilerle birlikte hareket eden 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganların olaydan sonra geldikleri araca binerek uzaklaştıkları ve söz konusu aracı daha sonra Kemerburgaz’da yaktıkları tespit edildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında Tunçel’in 10 gün önce cezaevinden tahliye edildiği ve polis kayıtlarında 12 suç kaydı bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Gelişmelerle ilgili soruşturma devam ediyor.

Kağıthane'deki kanlı saldırının detayları ortaya çıktı: GPS cihazıyla takip edip saatlerce beklemişler