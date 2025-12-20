DOLAR
Kahramanmaraş’ta 13 bin 720 adet sentetik ecza ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta Türkoğlu'nda düzenlenen operasyonda 13 bin 720 sentetik ecza, 1 av tüfeği, 10 dolu kartuş ve 43 elektronik sigara cihazı ele geçirildi; 4 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 14:49
İl Emniyet Müdürlüğü operasyonu

Kahramanmaraş polisi 13 bin 720 adet sentetik ecza ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şubesi ekipleri kaçakçılık ve uyuşturucu ile ilgili çalışma yaptı.

Türkoğlu ilçesinde yapılan çalışmalarda, 3 şüpheli yakalandı; üzerlerinde ve araçlarında 13 bin 720 adet sentetik ecza hap ile 1 adet av tüfeği ve 10 adet dolu kartuş ele geçirildi.

Kaçakçılıkla ilgili gerçekleştirilen operasyonda ise 43 adet elektronik sigara cihazı bulundu. Her iki operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 1’i tutuklanırken, diğer 3 şüpheli hakkında adli işlemin sürdüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

