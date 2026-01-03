DOLAR
Kahramanmaraş'ta 18 Saatlik Operasyonla Mahsur Kalan Hasta Kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta Önsen Mahallesi'nde mahsur kalan 56 yaşındaki Yaşar Altun, AFAD koordinasyonunda yaklaşık 18 saat süren operasyonla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 10:33
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 10:33
Kahramanmaraş'ta 18 saat süren kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı

Onikişubat - Önsen Mahallesi

Kahramanmaraş'ta yoğun ve olumsuz hava şartlarının etkisiyle Önsen Mahallesi'nde mahsur kalan hasta, ekiplerin koordineli çalışmasıyla yaklaşık 18 saat süren operasyonda kurtarıldı.

İhbarı ile bölgeye ulaşan ekipler, Ali Altun'un, hasta olan babası 56 yaşındaki Yaşar Altun ile birlikte mahsur kaldıklarını bildirip tahliye talep etmesi üzerine harekete geçti.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler arasında AFAD, UMKE, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği ile Kahramanmaraş Arama Kurtarma ve Ahde Vefa Derneği yer aldı. Zorlu arazi ve ağır kış şartlarına rağmen ekipler koordineli ve aralıksız bir çalışma yürüttü.

AFAD koordinesinde yürütülen ve yaklaşık 18 saat süren zorlu operasyonun ardından mahsur kalan vatandaşlara ulaşıldı. Hasta Yaşar Altun, olay yerinde yapılan ilk sağlık kontrollerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yapılan kontrollerle hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

