Kahramanmaraş'ta 5 Günlük Bebeğe Şiddet İddiası: Hemşire H.D.B. Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet iddiası: Hemşire H.D.B. tutuklandı

Mahkeme adli kontrolün yetersiz olduğu kanaatine vardı

Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan hemşire H.D.B., görülen son duruşmada tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanık daha önce adli kontrol şartıyla yargılanıyordu.

Olay, iddiaya göre 26 Mayıs 2021 tarihinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesinde meydana geldi. Tedavi altındaki bir bebeğe yönelik şiddet iddiaları üzerine, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma yürütüldü.

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Müşteki ailenin avukatı, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini yineledi.

Sanık avukatı, bazı basın organlarında haberlerin yeniden servis edilmesinin yargı sürecini olumsuz etkilediğini ileri sürdü. Ayrıca sanığın sosyal medya üzerinden tehditler aldığını ve bu nedenle adres değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık H.D.B. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin yetersiz kaldığına hükmederek sanığın tutuklanmasına karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla 19 Şubat tarihine ertelendi.

