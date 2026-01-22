Kahramanmaraş'ta 5 günlük Deniz, hemşire şiddetiyle engelli kaldı — görüntüler ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta 5 günlük Deniz, hemşire şiddetiyle engelli kaldı

Kahramanmaraş’ta henüz 5 günlükken bir hemşirenin şiddetine maruz kalan minik Deniz ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hemşirenin bebeğin başına defalarca vurduğu, bacağını sıktığı ve sonrasında bacağının hareketsiz kaldığı anlar yer alıyor.

Olayın kronolojisi

Anne Sema Bozoklar, 21 Mayıs 2021’de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde kızı Deniz’i dünyaya getirdi. Yeni doğan servisinde kuvöze alınan bebekte, 31 Mayıs 2021 tarihinde bir hemşire tarafından yapılan kontrolde bebek çok durağan görünürken bacağında şişlik fark edildi. Yapılan tetkikler sonucunda bacağın kırık olduğu belirlendi ve güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

Görüntü ve tespitler

Görüntü incelemesinde, 26 Mayıs 2021 tarihinde 5 günlükken hemşire Hazel Dırık B. tarafından şiddete maruz kaldığı tespit edildi. Kamera kayıtlarında hemşirenin bebeğin başına vurduğu, bacağını sıkarak kendine doğru çektiği ve hareketli olan bebeğin aniden durağanlaştığı görülüyor. Kayıtlarda daha sonra bebeğin sol bacağını hareket ettiremediği ayrıca izlenebiliyor.

Aile bilgilendirmesi ve tıbbi durum

Hastane yönetiminin, olay hakkında aileye doğrudan bilgi vermediği belirtildi. Aile, özel bir hastaneye sevk edilen Deniz’in tedavisinin tamamlanıp taburcu edildiğini, çocuklarının hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi tanısı aldığını öğrendi.

Yasal süreç

Kahramanmaraş İl İdare Kurulu, hemşire Hazel Dırık B. hakkında yargılanmasına karar verdi. Olayın üzerinden üç yıl geçtikten sonra, Haziran 2024 tarihinde hemşire hakkında 'Kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aileye e-Devlet üzerinden dava gününe ilişkin mesaj da iletildi.

Ailenin avukatları aracılığıyla yaptığı araştırmada, kızları Deniz’in doğuştan değil, şiddet sonucu engelli kaldığı bilgisine ulaşıldı. Yargılama sürerken ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri davanın önemli delillerinden biri olarak öne çıkıyor.

