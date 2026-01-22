Kahramanmaraş'ta 5 günlük Deniz, hemşire şiddetiyle engelli kaldı — görüntüler ortaya çıktı

Kahramanmaraş’ta 5 günlükken hemşire şiddetine maruz kalan Deniz’in güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı; bebeğin bedensel ve zihinsel engelli, serebral palsi ve epilepsi olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 19:08
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 20:01
Kahramanmaraş'ta 5 günlük Deniz, hemşire şiddetiyle engelli kaldı — görüntüler ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta 5 günlük Deniz, hemşire şiddetiyle engelli kaldı

Kahramanmaraş’ta henüz 5 günlükken bir hemşirenin şiddetine maruz kalan minik Deniz ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hemşirenin bebeğin başına defalarca vurduğu, bacağını sıktığı ve sonrasında bacağının hareketsiz kaldığı anlar yer alıyor.

Olayın kronolojisi

Anne Sema Bozoklar, 21 Mayıs 2021’de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde kızı Deniz’i dünyaya getirdi. Yeni doğan servisinde kuvöze alınan bebekte, 31 Mayıs 2021 tarihinde bir hemşire tarafından yapılan kontrolde bebek çok durağan görünürken bacağında şişlik fark edildi. Yapılan tetkikler sonucunda bacağın kırık olduğu belirlendi ve güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

Görüntü ve tespitler

Görüntü incelemesinde, 26 Mayıs 2021 tarihinde 5 günlükken hemşire Hazel Dırık B. tarafından şiddete maruz kaldığı tespit edildi. Kamera kayıtlarında hemşirenin bebeğin başına vurduğu, bacağını sıkarak kendine doğru çektiği ve hareketli olan bebeğin aniden durağanlaştığı görülüyor. Kayıtlarda daha sonra bebeğin sol bacağını hareket ettiremediği ayrıca izlenebiliyor.

Aile bilgilendirmesi ve tıbbi durum

Hastane yönetiminin, olay hakkında aileye doğrudan bilgi vermediği belirtildi. Aile, özel bir hastaneye sevk edilen Deniz’in tedavisinin tamamlanıp taburcu edildiğini, çocuklarının hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi tanısı aldığını öğrendi.

Yasal süreç

Kahramanmaraş İl İdare Kurulu, hemşire Hazel Dırık B. hakkında yargılanmasına karar verdi. Olayın üzerinden üç yıl geçtikten sonra, Haziran 2024 tarihinde hemşire hakkında 'Kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aileye e-Devlet üzerinden dava gününe ilişkin mesaj da iletildi.

Ailenin avukatları aracılığıyla yaptığı araştırmada, kızları Deniz’in doğuştan değil, şiddet sonucu engelli kaldığı bilgisine ulaşıldı. Yargılama sürerken ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri davanın önemli delillerinden biri olarak öne çıkıyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA HENÜZ 5 GÜNLÜKKEN HEMŞİRE ŞİDDETİNİN ARDINDAN BEDENSEL VE ZİHİNSEL ENGELLİ KALAN...

KAHRAMANMARAŞ'TA HENÜZ 5 GÜNLÜKKEN HEMŞİRE ŞİDDETİNİN ARDINDAN BEDENSEL VE ZİHİNSEL ENGELLİ KALAN MİNİK DENİZ'İN ŞİDDETE UĞRADIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.

KAHRAMANMARAŞ'TA HENÜZ 5 GÜNLÜKKEN HEMŞİRE ŞİDDETİNİN ARDINDAN BEDENSEL VE ZİHİNSEL ENGELLİ KALAN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuşadası'nda Sel Felaketi: Ev, Otel ve Araçlarda Ağır Hasar
2
Antalya'da 82 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
3
Otoparkta Motokurye Cinayeti: Şüpheli İfadesinde "Korkutmak İstedim" Dedi
4
Merzifon'da Park Halindeki Otomobil Motorunda Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi
5
Bursa İnegöl'de Kaygan Zeminde Çarpışma: 3'ü Çocuk 7 Yaralı
6
Çorlu'da Yayaya Çarpan Araç Kameraya Yansıdı
7
Bahçelievler'de Daire Yangını: Bina Dumanla Kaplandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları