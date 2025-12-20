Teslime Hanedan iddianamesi hazırlandı: E.F. için ağırlaştırılmış müebbet talebi

Aydın’ın Efeler ilçesinde geçtiğimiz Ağustos ayında zeytinlik alanda hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Teslime Hanedan (20) ile ilgili soruşturmada iddianame tamamlandı. Tutuklu sanık E.F. hakkında, tasarlayarak ve kadına karşı kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Olay ve tutuklama

Olay, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü Efeler ilçesi Kalfaköy yolu yakınlarında meydana geldi. Hanedan’ın başından tabancayla vurulmuş halde bulunduğu tespit edildi. Olay kapsamında çelişkili ifadeler verdiği öğrenilen ve aralarında E.F.’nin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden E.F., çıkarıldığı mahkemece cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Çelişkili ifadeler

Soruşturma sırasında sanık E.F.’nin ifadelerinin birbiriyle örtüşmediği belirlendi. Zanlı ilk ifadesinde, Hanedan’ın yerini telefon uygulamasıyla bulduğunu ve olay yerine gittiğinde onu ölü halde gördüğünü söyledi. Mahkemedeki savunmasında ise birlikte intihar etmek için zeytinliğe gittiklerini, kendisinin vazgeçtiğini, Hanedan’ın "Seni seviyorum" diyerek intihar ettiğini öne sürdü. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamede bu ifadelerin çeliştiğine dikkat çekti.

Husumet, şiddet iddiaları ve deliller

İddianamede, Hanedan ile E.F. arasında olay öncesinde ciddi bir husumet bulunduğu belirtildi. Ayrılık sürecinde tehdit, hakaret, şiddet, para ve uyuşturucuya ilişkin iddiaların dosyada yer aldığı, Hanedan’ın ayrılmak istediği, E.F.’nin bunu kabullenmediği aktarıldı. Tanık beyanları ve mesaj kayıtlarında, olaydan bir gün önce fiziksel şiddet uygulandığına dair ifadeler bulunduğu kaydedildi.

İddianamede ayrıca Hanedan’ın intihar ettiğine dair herhangi bir somut delile rastlanmadığı vurgulandı. Olay yerinde atış artığı bulunmadığı, silahın "yakın atış" mesafesinden ateşlendiği ve bunun intihar iddiasıyla örtüşmediği belirtildi. Silahın teminine ilişkin kamera kayıtlarının da sanığın beyanlarını doğrulamadığına dikkat çekildi.

Dosyada, E.F.’nin olaydan önce ve sonra öldürmeye yönelik tehditleiçi konuşmalar yaptığı, olaydan bir gün önce evde uyuşturucu kullanıldığını öğrendiği için Hanedan ve beraberindekileri araçla takip ettiği, yollarını kestiği ve bir kişiyi darp ettiği iddiaları yer aldı. Aynı gün Hanedan’ı yaraladığı ve boğazını sıktığı yönünde ifadeler de dosyada bulunuyor. Ayrıca sanığın daha önce verdiği 16 bin lirayı geri istemesi ve Hanedan’ın parayı harcadığını söylemesi üzerine tehditlerde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Savcılık talebi ve dava tarihi

Toplanan delillerin değerlendirilmesi sonucu hazırlanan iddianame, Aydın 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Savcılık, E.F. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediyor; iddianamede sanığın Hanedan’ı önceden planlayarak olay yerine götürdüğü ve intihar süsü vererek öldürdüğü kanaatine varıldığı belirtildi. Sanığın yargılanmasına 12 Mart 2026 tarihinde Aydın 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

OLAY YERİ (ARŞİV)