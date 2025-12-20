DOLAR
Kahramanmaraş'ta Halı Sahada Kalp Krizi: Ölüm Kamerada

Kahramanmaraş Onikişubat Vadi Mahallesi'nde 47 yaşındaki Muhammed Beşir Ahmetoğlu halı saha maçında rahatsızlanıp yere düştü; sağlık ekipleri müdahale etti, yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 14:49
Kahramanmaraş'ta Halı Sahada Ölüm Anı Kamerada

Onikişubat Vadi Mahallesi'nde 47 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde oynanan halı saha maçında trajik bir olay yaşandı. 47 yaşındaki Muhammed Beşir Ahmetoğlu, arkadaşlarıyla maç yaparken aniden rahatsızlanarak yere düştü.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri kısa sürede müdahalede bulundu. Buna rağmen Ahmetoğlu, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ilk değerlendirmesinde kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilen Ahmetoğlu'nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Sahada yaşanan o anlar, halı saha güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kale önünde bulunan şahsın aniden yere düştüğü ve daha sonra müdahale edildiği görülüyor.

Görüntüler ve olayla ilgili soruşturma yetkililer tarafından sürdürülürken, mahalle sakinleri ve arkadaşları yaşananlara büyük üzüntüyle tepki gösterdi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

