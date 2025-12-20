Kahramanmaraş'ta Halı Sahada Kalp Krizi: Ölüm Kamerada

Kahramanmaraş'ta Halı Sahada Ölüm Anı Kamerada

Onikişubat Vadi Mahallesi'nde 47 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde oynanan halı saha maçında trajik bir olay yaşandı. 47 yaşındaki Muhammed Beşir Ahmetoğlu, arkadaşlarıyla maç yaparken aniden rahatsızlanarak yere düştü.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri kısa sürede müdahalede bulundu. Buna rağmen Ahmetoğlu, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ilk değerlendirmesinde kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilen Ahmetoğlu'nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Sahada yaşanan o anlar, halı saha güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kale önünde bulunan şahsın aniden yere düştüğü ve daha sonra müdahale edildiği görülüyor.

Görüntüler ve olayla ilgili soruşturma yetkililer tarafından sürdürülürken, mahalle sakinleri ve arkadaşları yaşananlara büyük üzüntüyle tepki gösterdi.

