Kahramanmaraş'ta Jandarma Operasyonu: 26 Aranan ve 5 Firari Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Jandarma Operasyonunda Çok Sayıda Gözaltı ve Tutuklama

Operasyon Detayları

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, savcılık koordinesinde il genelinde suç ve suçlulara yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda toplam 249 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Afşin ilçesinde gerçekleştirilen aramalarda 1 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 75 tabanca mühimmatı ele geçirildi. Dulkadiroğlu ilçesinde ise 1 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Yakalanan Aranan ve Hükümlüler

Operasyon kapsamında çeşitli suçlardan aranan 26 şahıs ile birlikte, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olan 5 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi. Tutuklanan hükümlüler şunlardır:

A.C. (38) - Pazarcık ilçesinde "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya kakkında hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası.

A.B. (23) - Onikişubat ilçesinde "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası.

B.G. (26) - Andırın ilçesinde "On iki yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası.

B.E. (30) - Elbistan ilçesinde "Çocuğu kasten öldürmek" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası.

N.A. (21) - Elbistan ilçesinde "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası.

Terörle Mücadele Kapsamındaki Çalışma

TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda Onikişubat ilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "mahrem" yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.Ş. (54) gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. Aynı ilçede, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" kapsamında PKK/KCK suçu ile bağlantılı olduğu tespit edilen D.Y. (52) isimli şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, operasyonların il genelinde suçla mücadele kapsamında kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

