DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.792.912,28 -0,45%

Kahramanmaraş'ta Jandarma Operasyonu: 26 Aranan ve 5 Firari Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta jandarma operasyonlarında 249 şüpheli arasında 26 aranan şahıs ve 5 firari hükümlü yakalandı; silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 14:24
Kahramanmaraş'ta Jandarma Operasyonu: 26 Aranan ve 5 Firari Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Jandarma Operasyonunda Çok Sayıda Gözaltı ve Tutuklama

Operasyon Detayları

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, savcılık koordinesinde il genelinde suç ve suçlulara yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda toplam 249 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Afşin ilçesinde gerçekleştirilen aramalarda 1 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 75 tabanca mühimmatı ele geçirildi. Dulkadiroğlu ilçesinde ise 1 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Yakalanan Aranan ve Hükümlüler

Operasyon kapsamında çeşitli suçlardan aranan 26 şahıs ile birlikte, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olan 5 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi. Tutuklanan hükümlüler şunlardır:

A.C. (38) - Pazarcık ilçesinde "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya kakkında hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası.

A.B. (23) - Onikişubat ilçesinde "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası.

B.G. (26) - Andırın ilçesinde "On iki yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası.

B.E. (30) - Elbistan ilçesinde "Çocuğu kasten öldürmek" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası.

N.A. (21) - Elbistan ilçesinde "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası.

Terörle Mücadele Kapsamındaki Çalışma

TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda Onikişubat ilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "mahrem" yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.Ş. (54) gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. Aynı ilçede, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" kapsamında PKK/KCK suçu ile bağlantılı olduğu tespit edilen D.Y. (52) isimli şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, operasyonların il genelinde suçla mücadele kapsamında kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

KAHRAMANMARAŞ'TA DÜZENLENEN OPERASYONEL FAALİYETLER ÇERÇEVESİNDE YAKALANAN 249 ŞÜPHELİDEN 31'İ...

KAHRAMANMARAŞ'TA DÜZENLENEN OPERASYONEL FAALİYETLER ÇERÇEVESİNDE YAKALANAN 249 ŞÜPHELİDEN 31'İ TUTUKLANDI.

KAHRAMANMARAŞ'TA DÜZENLENEN OPERASYONEL FAALİYETLER ÇERÇEVESİNDE YAKALANAN 249 ŞÜPHELİDEN 31'İ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Isparta’da Yunus Timleri Uyuşturucu Denetimi: 304 Adet Kağıda Emdirilmiş Madde, 2 Şüpheliye Adli İşlem
2
Gazipaşa'da Alkollü Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
3
Çanakkale'de Trafik Kazası: 5 Kişi Öldü, Genç Çift Ayrıldı
4
Aydın Kuşadası’nda Sahil Güvenlik 12 Düzensiz Göçmen ve 1 Kaçakçıyı Yakaladı
5
Eskişehir'de Otobüs Yangını: 25 Yolcu Son Anda Kurtarıldı
6
Bodrum açıklarında 9'u çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı
7
Kıbrıs Gazisi Ramazan Kula, Kozan'da Askeri Törenle Uğurlandı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025