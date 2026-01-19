Kahramanmaraş'ta Konteyner Çarşıda Yangın: 3 Konteyner ve 3 Araç Kül Oldu

Kahramanmaraş Onikişubat'ta konteyner çarşıda çıkan yangın, 3 konteyner ve 3 aracı kullanılamaz hale getirdi; can kaybı yok, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 10:20
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 10:20
Olayın seyri ve müdahale

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, Şehitevliya Mahallesi Şekerdere Bulvarı üzerindeki konteyner çarşıda çıkan yangın, çevrede paniğe yol açtı. Alınan bilgiye göre, yangının çarşıdaki bir konteynerden çıktığı değerlendiriliyor; yangının kesin çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Alevler kısa sürede yayıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve soruşturma

3 konteyner ile birlikte 3 otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından detaylı inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

