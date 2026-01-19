Kahramanmaraş'ta Konteyner Çarşıda Yangın: 3 Konteyner ve 3 Araç Kül Oldu

Kahramanmaraş'ta konteyner çarşıda yangın: büyük maddi hasar
Olayın seyri ve müdahale
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, Şehitevliya Mahallesi Şekerdere Bulvarı üzerindeki konteyner çarşıda çıkan yangın, çevrede paniğe yol açtı. Alınan bilgiye göre, yangının çarşıdaki bir konteynerden çıktığı değerlendiriliyor; yangının kesin çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Alevler kısa sürede yayıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Hasar ve soruşturma
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından detaylı inceleme başlatıldığı bildirildi.
