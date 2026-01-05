DOLAR
Kahta'da Kuzenini Tüfekle Vurdu: 43 Yaşındaki Kerim Arslan Öldü

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Aktaş köyünde çıkan kavgada H.O.A. tarafından vurulan 43 yaşındaki Kerim Arslan yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kahta'da kavga kanlı bitti: Kuzeni tüfekle vuruldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Aktaş köyünde akraba gruplar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda, iddiaya göre H.O.A. tarafından ateşlenen tüfekten çıkan mermi, kuzeni 43 yaşındaki Kerim Arslan'a isabet etti.

Ağır yaralanan Arslan, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Arslan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, yapılan işlemler sonrası hastane morguna nakledildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Yetkililer, kavgaya neden olan hususların belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

