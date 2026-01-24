Kapaklı'da Cuma Namazında Fenalaşan F.Y. Hastanede Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, 23 Ocak Cuma günü, Ravza Camii'ndeki cuma namazı sırasında bir vatandaş fenalaştı.

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre rahatsızlanan kişinin F.Y. olduğu belirtildi ve cemaat durumu 112 acil servise bildirdi.

Sağlık ekipleri olay yerine gelerek ilk müdahaleyi yaptıktan sonra F.Y.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen, doktorların tüm çabalarına karşın F.Y. hayatını kaybetti.

CUMA NAMAZI SIRASINDA FENALAŞAN VATANDAŞ