Kapaklı'da Cuma Namazında Fenalaşan F.Y. Hastanede Hayatını Kaybetti

Tekirdağ Kapaklı'da Ravza Camii'nde cuma namazı sırasında fenalaşan F.Y., kaldırıldığı hastanede 23 Ocak'ta yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 13:20
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 13:20
Olayın Detayları

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, 23 Ocak Cuma günü, Ravza Camii'ndeki cuma namazı sırasında bir vatandaş fenalaştı.

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre rahatsızlanan kişinin F.Y. olduğu belirtildi ve cemaat durumu 112 acil servise bildirdi.

Sağlık ekipleri olay yerine gelerek ilk müdahaleyi yaptıktan sonra F.Y.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen, doktorların tüm çabalarına karşın F.Y. hayatını kaybetti.

