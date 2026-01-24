Bahçelievler’de Polyester Fabrikasında Korkutan Yangın

İstanbul Bahçelievler Doğu Sanayi Sitesi'nde bulunan bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Olay, saat 12.00 sıralarında meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ve hızlı müdahale

Edinilen bilgiye göre, içeride bulunan bir ısıtıcının fabrikanın muşamba üzerine düşmesi sonucu alevler bir anda yayıldı. Yangını gören çalışanlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına hızla müdahale ederek kontrol altına aldı.

Panik, hasar ve soruşturma

Olay sırasında sokakta kısa süreli panik yaşandı ancak can veya mal kaybı bildirilmedi. Fabrikada maddi hasar meydana geldi. Fabrikanın polyester olması nedeniyle yangının büyüme riski vardı; faciadan son anda dönüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

